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Вирт: Перефразируя Моуриньо - я боялся не выиграть эту игру, иначе болельщики бы меня не поняли

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий Вирт - о победе над ФК Львов

Вирт: Перефразируя Моуриньо - я боялся не выиграть эту игру, иначе болельщики бы меня не поняли

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт резюмировал игру своих подопечных в победном поединке 7-го тура УПЛ с "Львовом" (1:0):

"У нас все игры - принципиальные. Поэтому хорошо, что взяли три очка. Сегодня я прочитал фразу Жозе Моуриньо. Он сказал: "Эта игра не была слишком важной, но я боялся проиграть эту игру". Перефразируя, я боялся не выиграть эту игру, иначе болельщики бы меня не поняли.

Поэтому спасибо всем футболистам за отношение к делу, за самоотдачу, за футбол.

По игре - не все удавалось на старте матча. Соперник очень хорошо перекрывал свободные зоны. Мы не имели свободного пространства. В первом тайме мы не создали много моментов. Была более боевая игра.

Гол во втором тайме перевернул всю игру, добавил нам уверенности. После этого соперник ничего не создал у наших ворот. А мы довели игру до логического завершения.

Для нас это очень важная победа. Даже в плане набора очков. Мы дебютанты и каждый турнирный балл для нас важен. Наша задача на сезон - сохранить место в элите. И маленькими шагами мы движемся к этой цели", - сказал Вирт.

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В статье: ФК Львов Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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