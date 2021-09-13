Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: Перефразируя Моуриньо - я боялся не выиграть эту игру, иначе болельщики бы меня не поняли
Юрий Вирт - о победе над ФК Львов
nkveres.com
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт резюмировал игру своих подопечных в
"У нас все игры - принципиальные. Поэтому хорошо, что взяли три очка. Сегодня я прочитал фразу Жозе Моуриньо. Он сказал: "Эта игра не была слишком важной, но я боялся проиграть эту игру". Перефразируя, я боялся не выиграть эту игру, иначе болельщики бы меня не поняли.
Поэтому спасибо всем футболистам за отношение к делу, за самоотдачу, за футбол.
По игре - не все удавалось на старте матча. Соперник очень хорошо перекрывал свободные зоны. Мы не имели свободного пространства. В первом тайме мы не создали много моментов. Была более боевая игра.
Гол во втором тайме перевернул всю игру, добавил нам уверенности. После этого соперник ничего не создал у наших ворот. А мы довели игру до логического завершения.
Для нас это очень важная победа. Даже в плане набора очков. Мы дебютанты и каждый турнирный балл для нас важен. Наша задача на сезон - сохранить место в элите. И маленькими шагами мы движемся к этой цели", - сказал Вирт.
Популярное сейчас
- Сабо: В 30 лет учить играть футболиста сборной – это смешно
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО
- Маркевич: Малиновскому и Петракову нужно обсудить ситуацию и договориться
- Скрипник отклонил предложение возглавить сборную Украины
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО