Схема Петракова и Гармаш в центре поля. Символическая сборная 7-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Седьмой тур УПЛ получился на редкость интересным. Можно сказать сочным. Команды забивали много, часто ошибались в обороне, не помогая нам с выбором защитников в символическую сборную. Благо в атаке было где развернуться и 20 голов в восьми поединках - это подтверждают. Мы традиционно собрали для вас 11 лучших футболистов прошедшего тура.

Схема - 3-4-3. В нашей команде есть одна вещь, которая заставила бы Сарри, Конте и других системных тренеров схватиться за сердце - мы взяли трех левоногих центральных защитников. Таков наш выбор.

Вратарь - Олег Кудрик, "Мариуполь"

Команда Маркевича еще ни разу в этом сезоне не провела сухой матч и поединок седьмого тура исключением не стал. Но было в Ковалевке кое-что другое - сейвы Кудрика. Таких за 90 минут набралось сразу шесть, большинство из которых были до перерыва. Кудрик помог "приазовцам" не пропустить в первом тайме, как мог отбивал все во втором, и стал одним из авторов первой победы "Мариуполя" в сезоне.

Правый центральный защитник - Глеб Бухал, "Александрия"

Не самый частый гость стартового состава "горожан" сходу попал в нашу сборную. У Гуры вылетели оба ключевых защитника перед седьмым туром (Бабогло и Дубра), а потому ему пришлось искать им замену. "Александрия" справилась, во многом благодаря надежности Бухала. Центрбек выиграл немало борьбы, очень часто играя персонально по Ситало. Бывший "александриец" голом в тот вечер не отметился.

Центральный защитник - Николай Матвиенко, "Шахтер"

В большом интервью Роберто де Дзерби уделил немало времени Николаю, заявив, что он отличный защитник, которому не хватает жесткости. Не знаем, как оценит алленаторе выступление Матвиенко в последней игре, но нам кажется, что защитник в целом справился. "Шахтер" не пропустил, забив свой первый гол именно при помощи Николая. Украинец выиграл воздух в центре поля у фактурного Довбика, по сути отдав голевую на Фернандо.

Левый центральный защитник - Александр Сирота, "Динамо"

Не так давно Александр дебютировал в составе сборной Украины, проведя поединок против Чехии. Его перформанс был средним, но матч с "Металлистом 1925" был уже интереснее. Харьковчане мало атаковали, что позволяло Сироте часто выдвигаться высоко, протаскивая мяч до центра поля, а то и дальше. "Металлист 1925" играл компактно и временами Александр помогал начать атаку, использую передачи на разные дистанции. Из минусов - отмененный первый гол столичного клуба из-за заслона Сидоренко, но в целом Сирота провел достойный матч.

Правый латераль - Илья Путря, "Черноморец"

Одесситы снова сыграли весело, во втором туре подряд закончив матч со счетом 2:2. Больше других в атаке команде Мороза старался именно Илья. Весь первый тайм фулбек простреливал в штрафную в поиске форвардов, однако они его щедростью не пользовались. После перерыва все изменилось. Сначала Путря отдал голевую на Ваната, потом поучаствовал во втором голе, когда отличился Авагимян.

Центральный полузащитник - Александр Скляр, "Ворскла"

После двух быстрых забитых голов, казалось, что полтавчане должны громить "Десну", добывая легкие три очка. Но все сложилось иначе. Последующий провал не должен иметь отношения к Скляру, который снова провел продуктивный матч в атаке. На счету Александра две голевые - на Пуцлина и Степанюка.

Центральный полузащитник - Денис Гармаш, "Динамо"

Первый тайм киевский клуб провел хуже второго. Мы не знаем, что произошло в перерыве, но сходу на второй тайм вышел Денис Гармаш, который добавил жёсткости в центре поля, став одним из факторов победы своего клуба. Он выиграл немало единоборств, отдавал своевременные передачи, был близок к тому, чтобы заработать пенальти и забил второй гол команды. Перед самым финальным свистком мог делать дубль, но ударил немного выше ворот. Но это не отменяет того, что сыграл Денис здорово.

Левый латераль - Геннадий Пасич, "Верес"

В последних четырех турах ровенский клуб добыл десять очков. Столько же, к примеру, сколько и донецкий "Шахтер". Практически всегда коллектив Вирта выезжает за счет слаженности в обороне и командных действий, но в игре со "Львовом" ключевой персоной был Геннадий Пасич. Он успевал везде - и в атаке активничал, и в обороне пахал. В первом тайме он классно пробивал через себя (мимо) и выкатил шикарный прострел на другого Пасича - Евгения (почти гол). После перерыва Геннадий немало времени уделял в обороне, стелясь в подкатах и помогая Немчанинову на левом фланге.

Правый вингер - Виктор Цыганков, "Динамо"

От правого вингера киевлян всегда ждут игры на уровне Лео Месси. Но временами у него возникают проблемы. Первый тайм в Харькове не стал исключением - Цыганков временами передерживал, временами бил в никуда. Но после перерыва он вышел по-спортивному злым и сразу дал результат. Забил первый мяч, заработал на себе немалое количество фолов, часто сам смещался и пробивал. Он был лидером на поле, хотелось бы его таким видеть почаще.

Центральный нападающий - Сергей Гринь, "Александрия"

Неожиданный выбор, поскольку позицию Сергея в игре с "Ингульцом" определить сложно. Он начинал, как игрок правого крыла, но все чаще и чаще смещался в сторону центра. Он нанес немалое количество ударов в матче, один из которых стал точным. После шикарной передачи Калюжного, Сергей в стиле Джейми Варди убежал от Бен Салема и пробил мимо Гальчука - есть победный гол. Гринь наконец-то дебютировал в составе "Александрии", доказав, что Юрий Гура всегда может на него положиться.

Левый вингер - Дмитрий Топалов, "Мариуполь"

Остап Маркевич долго просил усиление, без которого, по его мнению, "приазовцы" не смогли бы сделать шаг вперед. Нет уверенности, что победа над "Колосом" означает начало безоблачного периода, но добыта она была силами старой гвардией. Прежде всего, благодаря Топалову, который отметился дублем. В первой половине Дмитрий вовремя вбежал в штрафную, сыграв на добивании, а на 90+1 выдал великолепный забег по левому флангу, откликнувшись на передачу Вьюнника. Очень важный дубль и для Топалова, и для всего "Мариуполя".

Тренер - Роберто де Дзерби, "Шахтер"

Семь туров понадобилось итальянскому наставнику, дабы найти наше признание. Но после победы в центральном матче тура он это заслужил. "Шахтер" все еще не может на одном качественном уровне провести все 90 минут, но местами они вчистую переигрывали неслабый "Днепр-1". Особенно, что касается первых 20 минут, когда соперник не подавал признаки жизни. Во втором тайме, видя, что "Шахтер" проседает, ДД сделал несколько замен, которые позволили забить второй и взять заслуженные три очка. Игроки слушают Роберто и продолжают движение в правильном направлении.