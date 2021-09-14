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Сергийчук: Победа над Львовом очень важна именно для болельщиков

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес одолел Львов

Сергийчук: Победа над Львовом очень важна именно для болельщиков

nkveres.com

Новина українською

Нападающий "Вереса" и автор голевой передачи в матче с "Львовом" (1:0) Михаил Сергийчук проанализировал победную игру команды.

"Сегодня мы заслужили эту победу. Поэтому поздравляю всех болельщиков. Мы знаем, что эта победа очень важна именно для болельщиков. Поэтому рад, что подарили им эти эмоции.

Сегодня мы практически ничего не позволили создать сопернику. Возможно, не все удавалось до перерыва. Но в целом, считаю, мы полностью переиграли "Львов".

Да, "Львов" перед игрой сменил главного тренера, несколько изменил игровую схему. Но мы играли в свой футбол. Перед нами стоят свои задачи, которые нам нужно решать. Наша задача - добывать очки в каждой игре. Все просто", - сказал Сергийчук.

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
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Источник:
НК Верес

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