Де Дзерби: Пока Шахтер далек от моей идеи футбола

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги матча с "Днепром-1" (2:0) в матче 7-го тура УПЛ.

"Думаю, мы играли очень хорошо в первом тайме. Не отлично, но очень хорошо. Потом во втором тайме в первые 20-25 минут потеряли наш ритм, играли меньше с мячом, меньше открывались и получали пас. Также не очень хорошо продвигали мяч, поэтому соперник создал нам такие сложности.

Но во второй части второго тайма мы снова начали играть так, как умеем. Было правильное движение мяча, меньше времени между контролем и пасом. Думаю, в этот отрезок наши футболисты создали много шансов и могли забить даже больше.

Продолжаем работать, строить команду. Пока мы далеки от моей идеи футбола, но перспективы хорошие. У нас много сильных футболистов, умных и талантливых. А самое главное – у них есть очень большое желание упорно работать вместе со мной", – сказал Де Дзерби.