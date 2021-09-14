Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выберите лучший гол 7-го тура УПЛ - опрос + ВИДЕО
Восемь претендентов
фото - Олександр Приходько
Седьмой тур чемпионата Украины позади, значит, пришло время выбирать лучший гол. Традиционно напомним, что кандидатов выбираем мы, а победитель станет известен по итогам вашего голосования. Голы-претенденты расположены в хронологическом порядке
В областном дерби между "Александрией" и "Ингульцом" все решил единственный гол, который забил Сергей Гринь. Впрочем, здесь стоит отметить и пас от Ивана Калюжного
"Рух" получил почетную ничью с "Зарей", забив первым. Андрею Борячуку немного помог Вернидуб, но и форвард сыграл классно
"Металлист 1925" выстоял в первом тайме матча против "Динамо", но стоило киевлянам сыграть нестандартно, как мяч оказался в сетке харьковских ворот. Шкурин здорово скинул мяч на Виктора Цыганкова, дальше было дело техники
Роберто Де Дзерби довольно неожиданно в матче против "Днепра-1" выпустил на левом фланге атаки Фернандо, а тот стал одной из самых заметных фигур в игре. Именно бразилец забил первый гол горняков
Голкипер "Миная" Даниил Кучер творил чудеса в матче против "Черноморца", что позволило его команде повести в счете 2:0. Но Владислав Ванат был очень настойчивым и сумел пробить закарпатскую стену. В данном случае заслуживает уважения разрезной пас с фланга от Путри
"Колос" проиграл "Мариуполю", но какой же гол забили коваливцы! Ренан протащил мяч через все поле, но на середине пути обыгрался с Костышиным, при этом Денис пас на ход отдал пяткой. А потом бразилец ассистировал Владимиру Лысенко
"Ворскла" мощно начала поединок против "Десны" и уже на четвертой минуте повела в счете. Давид Пуцлин продемонстрировал, как центральный хавбек должен врываться в штрафную соперника
Седьмой тур закрывал поединок "Верес" - "Львов". Ровенчане получили свою третью победу подряд благодаря вот такому выстрела в девятку от Валерия Кучерова
Сергій Гринь (Олександрія)
Андрій Борячук (Рух)
Віктор Циганков (Динамо)
Фернандо (Шахтар)
Владислав Ванат (Чорноморець)
Володимир Лисенко (Колос)
Давід Пуцлін (Ворскла)
Валерій Кучеров (Верес)
Напомним, что в двух предыдущих турах автором лучших голов ставал хавбек "Динамо" Виталий Буяльский.
Популярное сейчас
- Один из лучших хавбеков того времени: сегодня Владимир Мунтян отмечает юбилей
- Огненное интервью Петракова и старт наших в еврокубках | UA-Футбол Talk # 6
- Серия Вереса, кадры Динамо, слухи о Шевченко. Главные новости за 13 сентября
- Журналист: Шевченко заменит Луческу на посту тренера Динамо
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО