Выберите лучший гол 7-го тура УПЛ - опрос + ВИДЕО

Седьмой тур чемпионата Украины позади, значит, пришло время выбирать лучший гол. Традиционно напомним, что кандидатов выбираем мы, а победитель станет известен по итогам вашего голосования. Голы-претенденты расположены в хронологическом порядке

В областном дерби между "Александрией" и "Ингульцом" все решил единственный гол, который забил Сергей Гринь. Впрочем, здесь стоит отметить и пас от Ивана Калюжного

"Рух" получил почетную ничью с "Зарей", забив первым. Андрею Борячуку немного помог Вернидуб, но и форвард сыграл классно

"Металлист 1925" выстоял в первом тайме матча против "Динамо", но стоило киевлянам сыграть нестандартно, как мяч оказался в сетке харьковских ворот. Шкурин здорово скинул мяч на Виктора Цыганкова, дальше было дело техники

Роберто Де Дзерби довольно неожиданно в матче против "Днепра-1" выпустил на левом фланге атаки Фернандо, а тот стал одной из самых заметных фигур в игре. Именно бразилец забил первый гол горняков

Голкипер "Миная" Даниил Кучер творил чудеса в матче против "Черноморца", что позволило его команде повести в счете 2:0. Но Владислав Ванат был очень настойчивым и сумел пробить закарпатскую стену. В данном случае заслуживает уважения разрезной пас с фланга от Путри

"Колос" проиграл "Мариуполю", но какой же гол забили коваливцы! Ренан протащил мяч через все поле, но на середине пути обыгрался с Костышиным, при этом Денис пас на ход отдал пяткой. А потом бразилец ассистировал Владимиру Лысенко

"Ворскла" мощно начала поединок против "Десны" и уже на четвертой минуте повела в счете. Давид Пуцлин продемонстрировал, как центральный хавбек должен врываться в штрафную соперника

Седьмой тур закрывал поединок "Верес" - "Львов". Ровенчане получили свою третью победу подряд благодаря вот такому выстрела в девятку от Валерия Кучерова

Сергій Гринь (Олександрія)

Андрій Борячук (Рух)

Віктор Циганков (Динамо)

Фернандо (Шахтар)

Владислав Ванат (Чорноморець)

Володимир Лисенко (Колос)

Давід Пуцлін (Ворскла)

Валерій Кучеров (Верес)

Напомним, что в двух предыдущих турах автором лучших голов ставал хавбек "Динамо" Виталий Буяльский.