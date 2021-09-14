Кто сказал руководству Львова, что их команда должна быть выше 15 места? О чём говорить после 7-го тура УПЛ

Увольнение Костышина не спасло "Колос" от грусти. Клубу нужны глобальные перемены

Многолетний тренер "Колоса" Руслан Костышин покинул команду после ряда неутешительных результатов. Многим начало казаться, что теперь ковалевцы сделают шаг вперед, а смена тренера поможет изменить многолетний курс. Но вместо этого все осталось на своем месте, ведь руководство сделало ставку на помощника Руслана Владимировича - Сергея Кузнецова. У тренерского штаба было две недели для перезагрузки загрустившего коллектива, но на деле поменялось немногое.

Ошибки "Колоса" в обороне остались на своем месте, в позиционных атаках клуб не сильно прибавил, пытаясь взять соперника сначала сумбуром, потом обычным навалом. Ничего удивительного в том, что это не сработало. Весь сезон оно не работало, так почему все должно было измениться за пару недель при старом подходе? И даже гол-красавец Лысенко, с забегом Ренана и пяткой Костышина, ничего не меняет.

Честно говоря, нам было бы куда интереснее посмотреть на "Колос" с полностью новым тренером, а не экс-помощником бывшего коуча. Ковалевцы застоялись на одном месте и футболистам очень нужны свежие идеи и свежий подход к делу. А то пока Сергей Кузнецов больше похож на тренера, который ждет подсказок от Костышина, не зная, как самому справиться с непростым положением дел. Георгий Грошев

Схема в три центральных не выглядит рабочей для "Десны"

Александр Рябоконь против полтавчан решил сыграть в три центрбека и с Картушовым плюс Болбатом на флангах. Признаться, эксперимент попахивал валидолом. Не знаю, сколько времени "Десна" тренировалась под эту тактику, но она в исполнении команды выглядела очень сыро. Во-первых, проваливались края, куда не успевали возвращаться как раз Егор с Сергеем. За только два пропущенных нужно благодарить "Ворсклу", которая, похоже, не умеет стабильно играть не то, что 90, а хотя бы 45 минут. Во-вторых, центр обороны даже количественно, похоже, не спасти. Качество количеством компенсируешь только если ты из нижней части таблицы. Вот там - все, кто ниже седьмого места - поголовно играют в девять защитников и гордятся этим.

Но с другой стороны нужно отдать должное "северянам" за характер. Мы его в нынешнем сезоне ещё не отмечали, списывая всё на удачу, однако когда-то нужно всё-таки посмотреть правде в глаза. "Мариуполю", "Ингульцу" и "Днепру-1" победные мячи забивали после 80+, с "Ворсклой" вытащили матч с 0:2. Такая воля подкупает и достойна уважения. Александр Рыженко

"Мариуполь" впервые показал зубы

Последние полгода мы только и делали, что твердили о главной проблеме "Мариуполя" - отсутствие стержня, характера, желания победить. Даже в последнем туре перед международной паузой, находясь на последнем месте, коллектив Маркевича-младшего не вышел настроенным на "Ингулец", проиграв им вдрызг со счетом 0:3. Казалось, что это конец для тренера. Но он остался, и в игре с "Колосом", вместе с командой, вцепился за свой последний шанс.

"Мариуполь" стоит похвалить за две вещи. Во-первых, за классное начало встречи, когда они не посыпались после потери очередного игрока и смогли забить дважды, не реализовав ровно столько же. После этого "Колос" серьезно давил, но команда впервые в сезоне показала, что у нее есть амбиции и они могут бороться за победу. И заслуженно её отстояли, забив в конце третий гол.

Одна победа - ничто на фоне всего сезона, но она показала важную вещь. У футболистов "Мариуполя" есть гордость и характер, которого так не хватало раньше. Если они не истратили весь запас мужественности в одном поединке, то даже без усиления, требуемого главным тренером, смогут начать движение вверх. Ресурсы у команды, несмотря на мнение многих, остаются неплохими. Георгий Грошев

"Черноморец" плохо защищается, но он интереснее других

Традиционную игровую философию украинских аутсайдеров можно описать следующим образом: бороться до последнего, чтобы не пропустить. "Черноморец" в этом плане существенно отличается. В игре с "Минаем" - таким же претендентом на вылет, как и одесситы - команда Юрия Мороза действовала раскованно и смело на половине поля соперника. Не боялась обыгрывать один в один, искала нестандартные ходы. Если бы не Даниил Кучер, на перерыв команды бы шли при ощутимом преимуществе гостей.

С другой стороны, как раз надежности в обороне "Черноморцу" не хватает. Голы в свои ворота моряки получили на ровном месте - необязательный пенальти и неудачный пас перед своей штрафной площадкой. Так, с такой игрой у своих ворот максимумом одесситов будет не попадания в зону вылета. Но мы же помним, как укомплектована команда. Другой стороной медали выбранного стиля будет быстрее прогресс молодых динамовцев из группы атаки.

Показательным примером является Георгий Цитаишвили, который весь матч брал инициативу на себя и постоянно работал с мячом. Уже в районе 70-й минуты он двигался очень трудно. Но Юрий Мороз его не снял, а оставил играть до финального свистка, чего бы никогда не было в "Динамо" или в других клубах с более серьезными задачами, чем у "Черноморца". И в период 86-88-й минуты Цитаишвили едва не сделал разницу - сначала опасно бил после смещения с фланга, а затем попал в штангу после выхода один на один.

Поэтому для нейтральных болельщиков "Черноморец" с его юношеским задором и авантюризмом крайней мере сейчас будет значительно интереснее, чем другие команды в нижней части турнирной таблицы. А если еще и удастся выровнять баланс между атакой и защитой, то и результаты могут пойти вверх. Сергей Швец

У "Шахтера" появилась интересная альтернатива Додо

В седьмом туре "горняки" провели непростой матч против "Днепра-1", добыв победу со счетом 2:0. Хорошая и качественная игра чередовалась с медленными отрезками, однако если судить в целом, то вице-чемпион провел достойный матч против достойного соперника, справедливо забрав весь куш. Отдельно стоит отметить игру Ефима Конопли, который вынужденно подменял дисквалифицированного Додо.

В последние несколько лет правый фланг обороны "Шахтера" был одним из самых слабых мест. После ухода Срны долго не могли найти его преемника, а после этого начал зажигать Додо. С альтернативой бразильца дела обстояли туговато, но сейчас в арсенале де Дзерби появился интересный рыжеволосый кадр. Конопля не без греха отыграл с "Днепром-1", но все равно запомнился активностью и неплохим последним пасом, который у него уже сейчас не хуже, чем у бразильского конкурента. Помимо этого, Конопля в отличной физической форме, позволяющей ему закрывать бровку на протяжении всех 90-та минут.

Мы понимаем, что по двум играм, которые Ефим провел в этом сезоне, делать глобальные выводы глупо, но стоит отметить, что ни в одной из встреч он не провалился и не выпадал. До уровня основного футболиста "Шахтера" молодому чемпиону мира еще пахать, пахать и пахать, но уже сейчас за правый фланг не так боязно, как было до этого. Главное, чтобы де Дзерби понимал, что для раскрытия потенциала игрока ему необходимі игровіе минуты. Иначе ничего не будет. Георгий Грошев

Кто сказал руководству "Львова", что их команда должна быть выше 15 места?

Любопытная ситуация. Львовяне без особой комплектации состава прибегают к ротации главных тренеров в надежде, что это спасёт их от вылета. Похоже, пригласить нового наставника намного дешевле, чем нескольких сильных игроков. Поэтому приходится выжимать все соки из тех, кто есть сейчас. Анатолий Бессмертный в конце прошлого сезона сотворил настоящее Чудо света, затащив команду аж на восьмую строчку. Кого для усиления состава и закрепления результата пригласили летом сразу под основу? Только Политыло. При этом, на старте текущего чемпионата ещё и потеряли Ренана, который был если не лидером, но очень важной боевой единицей. Минус Сабино и Михоби. То есть, по факту, клуб за лето больше потерял, чем приобрёл.

Я не присутствовал на переговорах между Бессмертным и его боссами во "Львове", но что-то подсказывает, что не такую комплектацию наставник просил под новый сезон. Поэтому его уход был делом времени. Возвращение Дулуба во Львов (хоть и в другой клуб) - сильный шаг. Но это такая авантюра для наставника, в которой можно только проиграть. Так же, как и "Львов" ходит только вокруг того дня, когда покинет УПЛ. По крайней мере, на данном этапе развития это выглядит именно так. Александр Рыженко