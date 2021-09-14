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Первая победа в сезоне. Определен лучший тренер 7-го тура УПЛ
Остап Маркевич получил заслуженную награду
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 7-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал наставник "Мариуполя" Остап Маркевич.
Его подопечные нанесли выездное поражение "Колосу" (3:1), получив первую победу в новом сезоне.
Маркевич получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, что после 7-и туров "азовцы" расположились на 15-й позиции в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:УПЛ
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