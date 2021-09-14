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Первая победа в сезоне. Определен лучший тренер 7-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Остап Маркевич получил заслуженную награду

Первая победа в сезоне. Определен лучший тренер 7-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 7-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Мариуполя" Остап Маркевич.

Его подопечные нанесли выездное поражение "Колосу" (3:1), получив первую победу в новом сезоне.

Маркевич получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, что после 7-и туров "азовцы" расположились на 15-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
УПЛ

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