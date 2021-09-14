Футболист Миная признан лучшим игроком 7-го тура УПЛ

Защитник "Миная" Олег Вишневский признан лучшим игроком по итогам 7-го тура УПЛ.

25-летний футболист отметился голом в матче против "Черноморца". Команды расписали боевую ничью со счетом 2:2.

По итогам голосования Вишневский опередил полузащитника "Ворсклы" Александра Скляра и нападающего "Мариуполя" Дмитрия Топалова.

Напомним, в текущем сезоне Олег провел 4 матча за "Минай", где забил два мяча и оформил два ассиста.