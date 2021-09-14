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Футболист Миная признан лучшим игроком 7-го тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Олег Вишневский забил гол в ворота "Черноморца"

Футболист Миная признан лучшим игроком 7-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Защитник "Миная" Олег Вишневский признан лучшим игроком по итогам 7-го тура УПЛ.

25-летний футболист отметился голом в матче против "Черноморца". Команды расписали боевую ничью со счетом 2:2.

По итогам голосования Вишневский опередил полузащитника "Ворсклы" Александра Скляра и нападающего "Мариуполя" Дмитрия Топалова.

Напомним, в текущем сезоне Олег провел 4 матча за "Минай", где забил два мяча и оформил два ассиста.

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В статье: ФК Минай Олег Вишневский
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Дрюон (Одесса)
14.09.2021 в 14:06
Два мяча и ассист за четыре матча! С таким защитником и нападающих не нужно. Так держать, Олег Вишневский!
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