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Дулуб: Нет претензий по самоотдаче, но футбол - игра на результат
Тренер львовян высказался о матче 7-го тура УПЛ
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мнением о матче своей команды против Вереса (0:1).
"Прежде всего нужно снова объединять команду в единое целое, единый механизм. Сложно сделать так, чтобы игроки сразу забыли об этом поражении, потому что сейчас в раздевалке тишина, ребята переживают.
Мне некому из них предъявить какие-то претензии по самоотдаче, но футбол - это игра на результат. Поэтому в ближайшее время нам кровь из носа нужны очки", - сказал Дулуб в комментарии Футбол NEWS .
Отметим, что это поражение стало для львовян третьей подряд в УПЛ. Подопечные Дулуба остаются единственной командой чемпионата, которая еще не побеждала в текущем сезоне.
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