Дулуб: Нет претензий по самоотдаче, но футбол - игра на результат

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мнением о матче своей команды против Вереса (0:1).

"Прежде всего нужно снова объединять команду в единое целое, единый механизм. Сложно сделать так, чтобы игроки сразу забыли об этом поражении, потому что сейчас в раздевалке тишина, ребята переживают.

Мне некому из них предъявить какие-то претензии по самоотдаче, но футбол - это игра на результат. Поэтому в ближайшее время нам кровь из носа нужны очки", - сказал Дулуб в комментарии Футбол NEWS .