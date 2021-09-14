  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дулуб: Нет претензий по самоотдаче, но футбол - игра на результат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дулуб: Нет претензий по самоотдаче, но футбол - игра на результат

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер львовян высказался о матче 7-го тура УПЛ

Дулуб: Нет претензий по самоотдаче, но футбол - игра на результат

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мнением о матче своей команды против Вереса (0:1).

"Прежде всего нужно снова объединять команду в единое целое, единый механизм. Сложно сделать так, чтобы игроки сразу забыли об этом поражении, потому что сейчас в раздевалке тишина, ребята переживают.

Мне некому из них предъявить какие-то претензии по самоотдаче, но футбол - это игра на результат. Поэтому в ближайшее время нам кровь из носа нужны очки", - сказал Дулуб в комментарии Футбол NEWS .

Отметим, что это поражение стало для львовян третьей подряд в УПЛ. Подопечные Дулуба остаются единственной командой чемпионата, которая еще не побеждала в текущем сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Верес (Ровно) Олег Дулуб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LAZ E183 (Рига)
14.09.2021 в 15:28
Він правий, питання в тому, що забити комусь можна, і навіть два голи. Але той же Верес показував, що за потреби зміг би додавити за хвилину, якщо б Львів забив.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...