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Палкин: Игра Шахтер - Днепр-1 была уровня Лиги чемпионов
"Горняки" одержали победу над днепрянами
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал победу "горняков" над "Днепром-1" (2:0) в матче 7-го тура УПЛ.
– Во-первых, я хочу поздравить болельщиков всей Украины. Чем больше у нас будет таких матчей, тем сильнее будет становиться наш футбол и нам не будет за него стыдно. По большому счету это была игра уровня Лиги чемпионов. "Днепр-1" понравился – очень сильная команда. Он однозначно заслуживает быть на второй-третьей позиции в чемпионате.
Поединок был нервный: первые полтайма мы играли хорошо, с моей точки зрения, вторую половину второго тайма – тоже. А что больше всего понравилось: побеждая 2:0, мы хотели забить еще больше, не отсиживались в обороне. Это очень важно с точки зрения самой игры, ментальности, хорошего настроя перед матчем Лиги чемпионов. Понравилась игра в общем. Могли побеждать с большим счетом, но будем работать над реализацией моментов. Главное, что они есть. И главное теперь – делать так, чтобы голов становилось больше.
– В этом сезоне "Шахтер" уже дважды терял очки – с "Александрией" и "Минаем". Как вы считаете, удалось ли в паузу сделать работу над ошибками?
– Работа над ошибками ведется всегда, независимо от того, какая пауза. Тренировки проходят на очень серьезном уровне, ребята выкладываются на сто процентов. Все заряжены, всем нравится.
Футболистам нравятся те тренировки, которые проводит Де Дзерби, они вдохновлены его идеями. Главное, чтобы это все выражалось в игре. Понятно, все 90 минут сложно держать такой темп, но наша задача – чтобы этого времени было все больше и больше", - сказал Палкин.
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