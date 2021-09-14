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УПЛ назвала лучших тренера и игрока августа
Представители "Днепра-1" и ровенского "Вереса"
Фото: УПЛ
УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера августа.
По результатам голосования победили представители "Днепра-1" и ровенского "Вереса".
В голосовании болельщиков за топ-футболиста победу одержал нападающий днепрян Артем Довбик. который набрал 61,5% голосов. Он опередил полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского (30,3%). Третье место занял форвард "Шахтера" Лассина Траоре (3,7%).
В голосовании за топ-наставника победил тренер "Вереса" Юрий Вирт, который набрал 53,1% баллов. В борьбе за награду он опередил наставника "Александрии" Юрия Гуру и Мирчу Луческу из киевского "Динамо".
Всего в голосовании приняли участие около 2400 поклонников футбола.
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