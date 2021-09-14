Селюк: Бенито брали в Динамо думая, что Цыганкова очень быстро продадут

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал об аренде динамовца Бенито и восстановлении Ибрагима Каргбо.

— Вокруг перехода Бенито было много информации о том, что трансфер сорвался или что переговоры проходят напряженно. Как все было на самом деле?

— Возникла небольшая путаница, потому что по Бенито были и другие предложения. В частности, от турецких клубов. В результате, он подписал контракт с "Горицей" — перешел туда, чтобы у него была постоянная игровая практика. Это аренда без права первоочередного выкупа. В Хорватии тоже непростая лига — пусть себя там проявляет. Все вместе поразмыслили и приняли решение, что это будет оптимальным вариантом для Бенито, на данный момент.

— В будущем он видит себя в "Динамо"?

— Да, но вопрос в том, будет ли видеть его в команде главный тренер? На позиции Бенито играет Цыганков. Понятно, что Виктора никто не посадит, чтобы играл Бенито. В принципе, его брали в "Динамо" думая, что Цыганкова очень быстро выкупят. "Динамо" будет играть в Лиге чемпионов с такими соперниками как "Барселона" и "Бавария". Если себя проявить, то киевляне смогут многих игроков продать. Как, например, это делал "Шахтер, продавая за большие деньги своих футболистов.

В последнее время, клубы много недозаработали, некоторые попали в сложную ситуацию. Думаю, что сейчас все будет выравниваться и многие европейские клубы с удовольствием приобретут нескольких игроков "Динамо".

— Какие футболисты уйдут первыми?

— Цыганков, Забарный, Миколенко, Шапаренко, Буяльский — на любого из этих игроков, в ближайшее время, может поступить предложение.

— Как проходит восстановление Ибрагима Каргбо?

— Ибрагим уже начал делать легкие пробежки. Думаю, 17 сентября у него будет МРТ и тогда он получит четкий план физической подготовки. Сейчас все в порядке, нужно восстанавливать функциональное состояние. Месяц-полтора и он будет готов. Ибрагим — боец. У него есть несколько предложений, в том числе и с Бельгии, но травма приостановила все переговоры. Все-таки, это игрок молодежной сборной Бельгии — интерес к нему есть.