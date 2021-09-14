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Шапаренко: Мышки разбивал пять лет назад, сейчас очень редко играю

Премьер-лига
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Всем известно пристрастие хавбека к Counter-Strike

Шапаренко: Мышки разбивал пять лет назад, сейчас очень редко играю

фото - Динамо Киев

Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко в эфире канала "Бомбардир" рассказал о своем прогрессе при Мирче Луческу.

— Все что происходит вокруг тебя, твой прогресс, успешная игра в сборной — это доверие Луческу?

— Конечно, доверие Луческу есть. И из-за этого не только мой прогресс, но и всех игроков "Динамо", выступающих в сборной. Все очень хорошо себя показывают.

— Что глобально произошло именно с тобой?

— (Улыбается.) Не знаю.

— Будешь продолжать бить издалека, как в матче с Францией?

— У нас есть задача бить по воротам, как только есть возможность. Будет ли возможность в игре с "Бенфикой"… Буду пробовать, стараться, а там — как выйдет.

— Перед такими матчами играешь в видеоигры или как-то иначе настраиваешься?

— Да мышки разбивал пять лет назад (смеется). Сейчас уже играю меньше, можно сказать вообще не играю, очень редко.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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