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Шапаренко: Мышки разбивал пять лет назад, сейчас очень редко играю
Всем известно пристрастие хавбека к Counter-Strike
фото - Динамо Киев
Хавбек "
— Все что происходит вокруг тебя, твой прогресс, успешная игра в сборной — это доверие Луческу?
— Конечно, доверие Луческу есть. И из-за этого не только мой прогресс, но и всех игроков "Динамо", выступающих в сборной. Все очень хорошо себя показывают.
— Что глобально произошло именно с тобой?
— (Улыбается.) Не знаю.
— Будешь продолжать бить издалека, как в матче с Францией?
— У нас есть задача бить по воротам, как только есть возможность. Будет ли возможность в игре с "Бенфикой"… Буду пробовать, стараться, а там — как выйдет.
— Перед такими матчами играешь в видеоигры или как-то иначе настраиваешься?
— Да мышки разбивал пять лет назад (смеется). Сейчас уже играю меньше, можно сказать вообще не играю, очень редко.
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