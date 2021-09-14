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Траоре: Видел Донбасс Арену, когда играл в плейстейшн
Форвард рассказал о своей адаптации в Шахтере
shakhtar.com
Новичок "Шахтера" Лассина Траоре рассказал, как проходит его адаптация в донецком клубе.
- Как тебе работа с Де Дзерби? Чем он отличается от других тренеров?
- Как человек, он - отличный парень, он очень много работает. Наслаждается работой с каждым из нас и пытается делать нас лучше. Он приходит и меняет игру. Он может мотивировать каждого.
- Какие требования к нападающему выдвигает Де Дзерби?
- Пытаться быть частью игры, а не только нападающим, который ждет свой шанс.
- Были ли другие варианты помимо "Шахтера"? Если да, то почему выбрал "Шахтер"?
- Да, были. Это из-за того, что мне понравился проект, команда играет в Лиге чемпионов. Я уже счастлив здесь.
- Как проходит адаптация? С кем из партнеров больше всего общаешься?
- Сейчас я больше всего сосредоточен на работе. Общаюсь больше всего с Манором Соломоном. Также с Марлоном — он знает французский. Он помогает со всеми вопросами.
- Что слышал о Донецке, видел ли хотя бы на фото "Донбасс Арену"?
- Нет, но я видел несколько матчей "Шахтера". Еще видел стадион, когда играл в плейстейшн.
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