Траоре: Видел Донбасс Арену, когда играл в плейстейшн

Новичок "Шахтера" Лассина Траоре рассказал, как проходит его адаптация в донецком клубе.

- Как тебе работа с Де Дзерби? Чем он отличается от других тренеров?

- Как человек, он - отличный парень, он очень много работает. Наслаждается работой с каждым из нас и пытается делать нас лучше. Он приходит и меняет игру. Он может мотивировать каждого.

- Какие требования к нападающему выдвигает Де Дзерби?

- Пытаться быть частью игры, а не только нападающим, который ждет свой шанс.

- Были ли другие варианты помимо "Шахтера"? Если да, то почему выбрал "Шахтер"?

- Да, были. Это из-за того, что мне понравился проект, команда играет в Лиге чемпионов. Я уже счастлив здесь.

- Как проходит адаптация? С кем из партнеров больше всего общаешься?

- Сейчас я больше всего сосредоточен на работе. Общаюсь больше всего с Манором Соломоном. Также с Марлоном — он знает французский. Он помогает со всеми вопросами.

- Что слышал о Донецке, видел ли хотя бы на фото "Донбасс Арену"?

- Нет, но я видел несколько матчей "Шахтера". Еще видел стадион, когда играл в плейстейшн.