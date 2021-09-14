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Траоре: Лучше стать легендой Шахтера как Срна, чем быть запасным в топ-клубе
Интересные ответы на блиц-вопросы
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Новичок "
- "Барселона" или "Реал"?
- "Барселона".
- Стать чемпионом Африки в составе Буркина-Фасо или выиграть Лигу чемпионов с "Шахтером"?
- (Смеется). Стать чемпионом с Буркина-Фасо.
- Книга или фильм?
- Книга.
- Роналду или Месси?
- Месси.
- "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед"?
- "Манчестер Сити".
- Холанд или Мбаппе?
- Холанд.
- PES или FIFA?
- FIFA.
- Стать легендой "Шахтера" или быть запасным в топ-клубе?
- Стать легендой "Шахтера", как Дарио (смеется).
- Лассина Траоре или Бертран Траоре?
- Траоре, только Траоре (смеется).
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