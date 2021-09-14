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Траоре: Лучше стать легендой Шахтера как Срна, чем быть запасным в топ-клубе

Премьер-лига
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Интересные ответы на блиц-вопросы

Траоре: Лучше стать легендой Шахтера как Срна, чем быть запасным в топ-клубе

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Новичок "Шахтера", форвард Лассина Траоре, ответил на своеобразный блиц-опрос.

- "Барселона" или "Реал"?

- "Барселона".

- Стать чемпионом Африки в составе Буркина-Фасо или выиграть Лигу чемпионов с "Шахтером"?

- (Смеется). Стать чемпионом с Буркина-Фасо.

- Книга или фильм?

- Книга.

- Роналду или Месси?

- Месси.

- "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед"?

- "Манчестер Сити".

- Холанд или Мбаппе?

- Холанд.

- PES или FIFA?

- FIFA.

- Стать легендой "Шахтера" или быть запасным в топ-клубе?

- Стать легендой "Шахтера", как Дарио (смеется).

- Лассина Траоре или Бертран Траоре?

- Траоре, только Траоре (смеется).

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
football.ua

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