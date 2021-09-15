Шахтер едва не наступил на те же грабли, Колос растерялся. Эксперты о 7-м туре УПЛ

Украинские тренер Александр Севидов, Иван Балан и Илья Близнюк деляться своими мыслями по итогам матчей седьмого тура УПЛ, в котором гранды победили, а команды, которые претендують на бронзу, позволили "Александрии" выйти на третье место.

"Александрия" - "Ингулец" 1:0

Иван Балан: Команды строили атаки через контроль мяча и фланги. В приоритете были длинные и диагональные передачи. В первом тайме соперники создали по одному голевому моменту. С двух сторон шел осторожный футбол, но с жесткой и мужской борьбой. В обороне команды играли надежно, а вот в атакующих действиях было скучновато. Сначала Ситало мог забить своим бывшим одноклубникам, но пробил выше ворот. Затем после подачи с фланга бил головой Одарюк, но также мимо. Итог по первому тайму: вначале небольшое преимущество за "Ингульцом", а концовка осталось за "Александрией".

В начале второго тайма сохранялось равновесие, но на 52-й минуте Калюжный и Гринь совершили маленькое чудо. Первый сделал шикарную передачу на 40 метров, второй убежал, одним касанием подработал мяч и положил его в угол. Красивая комбинация с классным завершением. Голы забиваются после того, как кто-то ошибается, и здесь есть претензии к паре центральных защитников Салем -Ковалев, которые действовали неуклюже и нерасторопно.

"Ингулец" огрызнулся лишь на 73-й минуте, проведя быструю контратаку, но завершил ее вхолостую. В последние минуты матча пошел настоящий открытый футбол с моментами у одних и других ворот. Команды могли получить право на пенальти, и на это были все основания, но арбитр "прозевал" оба нарушения. В компенсированное время "Ингулец" имел хороший шанс спасти игру, но вратарь хозяев Билык выбрал удачную позицию, и мяч после удара головой пришел к нему прямо в руки. В целом при равной игре свой шанс лучше использовала "Александрия".

"Рух" - "Заря" 1:1

Илья Близнюк: Вспомнилось, как "Заря", играя в Лиге Европы, владела преимуществом, атаковала, не завершала свои моменты, а из-за ошибок в обороне пропускала. Очень похожий матч получился и во Львове. Знаем, что все команды Кучука играют на удержание счета от обороны, мало забивают, их задача не проиграть. В течение 2-3-х минут хозяева попытались что-то сделать, активизировались, но потом ушли в глухую оборону.

"Заря" взяла под контроль территорию, завладела преимуществом, но первой пропустила. Хорошо начали атаку, но потеряли мяч, опорные хавы проиграли борьбу своим визави, и те бросили в прорыв Борячука. Далее последовала ошибка Вернидуба в приеме и отборе мяча, а также ошибка другого центрального защитника Имрекова, что и привело к пропущенному голу. Нужно отдать должное Борячуку, он сам создал момент и сам же забил, но повторюсь при помощи ошибок соперников.

Имея полное преимущество "Заря" в атаке в который раз не блистает. А "Рух" грамотно закрылся, выжидая еще одной ошибки оппонента, действуя на контратаках. Во втором тайме все продолжилось по сценарию первой половины. "Заря" все же забила, и также после ошибки пары центральных защитников львовян. Думаю, у двух тренеров есть вопросы к игре центра обороны. Это глупые индивидуальные ошибки.

В конце "Рух" играл на удержание ничейного результата, а "Заря" попыталась вырвать победу, имела шанс, когда Шахаб обыграл вратаря, но не попал в ворота. В этой игре видится больше потеря очков луганчанами, чем приобретение очка "Рухом", который наверняка доволен таким исходом. "Заря" была ближе к победе по всем показателям, особенно по созданным моментам, но хозяева сумели засушить игру за счет мелких фолов, и этим добились желаемого.

"Металлист 1925" - "Динамо" 0:2

Александр Севидов: Игра прошла по ожидаемому сценарию, где верховенствовало "Динамо". Подавляющее игровое и территориальное преимущество на стороне киевлян, притом, что они в первом тайме не включали максимальные скорости, поэтому и не создали голевых моментов. У Шкурина был единственный шанс, но выручил кипер хозяев. "М1925" ответил голевым моментом, когда Ременяк попал в перекладину, и забей он, могли в дальнейшем заставить понервничать гостей. В первой 45-минутке особо не было ни накала страстей, ни скоростей, и "Динамо" выглядело достаточно благодушно. На это были причины в виду отсутствия креативных игроков Буяльского и Шапаренко, которые умеют создавать и забивать.

После перерыва "Динамо" прибавило в скорости, агрессии, и с выходом Гармаша впереди появилась футбольная злость и напористость, что сразу же дало результат. Быстрые два мяча в течение десяти минут поставили окончательную точку в этом матче. Последние 15 минут "Динамо" доигрывало по инерции, уверенное в своих силах. У харьковчан игра не получилась, видимо дрогнув перед более именитым соперником. "Динамо" без проблем за счет класса добыло среднестатистическую победу, не приложив к этому особых усилий.

"Шахтер" - "Днепр-1" 2:0

Иван Балан: Победил тот, кто должен был это сделать. "Шахтер" с первых минут завладел инициативой, контролировал мяч, применял прессинг и много времени проводил в атаках, где участвовало до 7-8 игроков на половине поля соперника. "Горняки" задали очень интенсивный темп, и вскоре Фернандо за счет индивидуальных действий забил красивый гол.

"Днепр" думал только об оборонительных действиях, играя низко к своим воротам. Первая же вылазка завершилась угловым, после которого Добвык мог сравнять счет, но попал в стойку. После пропущенного мяча днепряне немного ожили, начали идти смелее вперед, а "Шахтер" наоборот успокоился, снизил атакующий потенциал, постепенно отдавая инициативу. И концовка первого тайма была за гостями.

Нужно отметить, что до забитого гола "Шахтер" это была одна команда, а после вплоть до 60-й минуты совсем другая. Они могли повторить сценарий последнего матч с "Минаем", где играя вальяжно и без желания, потеряли очки. Во втором тайме "Днепр" создал не только полумоменты, но и голевые, и если бы не подвело исполнительское мастерство, могли рассчитывать на лучшее.

Тройная замена пошла на пользу команде. "Шахтер" снова взвинтил темп, появились моменты для взятия ворот, и в конце все же додавили соперника. Хотя напряжение сохранялось до второго гола. Вышедший Траоре выполнил главную задачу нападающего - забил гол. Несмотря на поражение "Днепр-1" заслуживает похвалы, особенно за второй тайм, своим желанием и умением выровнять игру.

"Минай" - "Черноморец" 2:2

Иван Балан: После первого тайма "Черноморец" должен был вести в счете 3:0, но проиграл 0:1. Хозяева строили вертикальные атаки, используя длинные диагональные передачи, одесситы за счет контроля больше действовали позиционно. Первые 20 минут игра шла от штрафной до штрафной. После этого отрезка "Черноморец" перехватил инициативу, при атаках больше использовав техничных и быстрых вингеров, заставляя закарпатцев сидеть в обороне. Но одна из редких атак хозяев привела к назначению пенальти, и счет открыт. Первый тайм за "Черноморцем", а счет за "Минаем". "Не забиваешь ты, забивают тебе" – несправедливый закон футбола. В трех голевых моментах, великолепно сыграл вратарь хозяев Кучер, три сейва и команда уходит на перерыв в роли победителя.

После отдыха закарпатцы сумели развить успех, забили второй мяч, но молодые футболисты "Черноморца" показали характер и переломили ход игры. Сразу же завладели инициативой и смогли в течение пяти минут забить два мяча. После чего игра перешла в спокойное русло, атаки сменялись в обе стороны ворот. На 86-й минуте счастье отвернулось от одесситов, и улыбнулось минайцам, когда после удара Цитиашвили мяч попал в стойку.

"Черноморец" наиграл на победу, но должен радоваться ничьей. "Минай", ведя в счете 2:0, также должен быть доволен таких исходом, им просто очень везло, по игре они должны были проиграть.

"Колос" - "Мариуполь" 1:3

Илья Близнюк: В последнее время "Колос" выглядит растерянной командой, которая на своем пути забыла о характере и бойцовских качествах. Как показалось, тренерский штаб не угадал с составом. "Мариуполь" очень удачно начал игру, использовал свои шансы, особенно в контратаках. Это было как при втором голе, так и в конце матча, когда они расписались в воротах соперника третьим мячом.

Что нужно отметить: азовцы играли больше в контратакующий футбол, навязали силовую борьбу, а это всегда была сильная сторона "Колоса", и ничем не уступили, хотя команда моложе. Хозяева, имея тотальное преимущество, особенно в первом тайме не реализовали свои моменты, за что и поплатились. Особенно со знаком минус в этом плане отличился Ситчинава. Неудачно пошла игра у Богданова, все его удары были неточны.

Мариупольцы грамотно оборонялись, нашли свои шансы, удержали преимущество. Они перекрыли свободные зоны, и "Колос" в конечной фазе ничего не смог создать. Даже не помогли записки Костышина, преданные коллегам во время игры. Да, выход двух нападающих Лысенко и Ренана обострили игру хозяев, создали опасные моменты, но как всегда реализация!! В конце "Колос" нахрапом пошел вперед, забыв об обороне, получили контратаку, а с ним и поражение в родных стенах.

"Мариуполь" заслуженно победил, не назовешь этот результат случайностью, выиграли за счет лучшей и качественной реализации моментов.

"Ворскла" - "Десна" 2:2

Александр Севидов: Команды порадовали зрителей интересной, динамичной и содержательной игрой, которая прошла на встречных курсах. Мяч фактически не задерживался в средине поля, поэтому атаки быстро проходили. Полтавчане забили два мяча, и казалось "северяне" будут сломлены, и не в состоянии оказать в дальнейшем сопротивление. Тем более они в последнее время выглядят очень неубедительно, плюс, добавляются внутриклубные проблемы, выливающиеся на поле. Но ребята молодцы, не дрогнули, бились до конца.

"Ворскле" игра давалась, но затем неожиданно легко пропустили те же два мяча, а могли и больше. Футбол был бескомпромиссным, жестким, никто не хотел уступать, борьба, стыки и напряжение до последней секунды матча. Если бы не Ризник, сыгравший блестяще, во втором тайме парировавший несколько ударов, то полтавчане хлебнули бы горечь поражения. Он лучший игрок в составе хозяев. "Десна" регулярно создавала проблемы полтавчанам в обороне. Практически каждая атака гостей завершалась ударом по воротам, что требуют тренеры. Кроме забитых мячей, команды создавали достаточно голевых моментов, и это смотрелось с интересом.

Если резюмировать, то футбол получился на славу, футбол, который хочется смотреть, ибо часто бывает совсем наоборот - есть желание выключить телевизор. Для "Ворсклы" ничейный результат наверняка обидный, учитывая, что вели в счете 2:0, к тому же играли дома, имели вначале преимущество и не удержали. "Десна" проявила характер, в трудные минуты собралась и вырвала ничью. Хотя, по такой игре могло в любую сторону качнуться, могли и проиграть любая из команд. Поэтому со стороны счет 2:2 закономерен.

"Верес" - "Львов" 1:0

Илья Близнюк: Эта игра напомнила мне высказывания легендарного тренера Лемешко: "Сегодня играем через полузащиту". Вертикальный футбол с длинными передачами вперед в надежде, что кто-то зацепиться, не оправдал себя. И это, прежде всего, относится к львовянам. Пока с приходом нового наставника мы ничего не увидели свежего. Брикнер, который всегда играет в опорной зоне, его поставили левым центральным защитником, заставив делать диагональные вертикальные передачи, и они не доходили до своих игроков. Защита ровенчан перехватывала и подбирала эти передачи, начиная свои атаки. В одной из контратак Сергейчук убежал, отдал передачу, сброс и в одно касание и Кучеров забил красивый гол.

"Верес" играл намного интереснее, живее и выглядел лучше, поэтому их победа закономерна. "Львов" ничем не запомнился, неосмысленная игра, игроки не понимали, что делать на футбольном поле, и это касается всех линий.