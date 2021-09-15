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Определен лучший арбитр седьмого тура УПЛ
Первое признание для рефери в сезоне
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
Лучшим в восьмом туре стал Андрей Коваленко, который работал на матче "Шахтер" - "Днепр-1" (2:0). Судья показал игрокам обеих команд три желтые карточки, никого не удалил, пенальти не назначал.
Для Андрея Коваленко это первое подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й тур), Ярослав Козык (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й тур), Денис Шурман (4-й тур) и Евгений Арановский (6- й тур).
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