Определен лучший арбитр седьмого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

Лучшим в восьмом туре стал Андрей Коваленко, который работал на матче "Шахтер" - "Днепр-1" (2:0). Судья показал игрокам обеих команд три желтые карточки, никого не удалил, пенальти не назначал.