Бойко сыграл 100-й матч за Динамо

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:0) стал для вратаря Дениса Бойко 100-м в составе "Динамо".

25 игр он провел в еврокубках, 65 - в чемпионатах Украины, 8 - в розыгрышах национального кубка, еще 2 - в Суперкубке страны. Дебютная игра Бойко состоялась 9 мая 2010 года в домашней игре против запорожского "Металлурга". Денис стал лишь третьим вратарем "Динамо", который пересек гвардейский рубеж "100".

Вратари "Динамо", которые провели наибольшее количество игр во времена независимости:

Александр Шовковский - 636

Максим Коваль - 107

Денис Бойко - 100

Виталий Рева - 79

Александр Рыбка - 64

Также Денис Бойко провел 47-й "сухой" матч в составе "Динамо" во всех турнирах, догнав по этому показателю Виталия Реву, с которым разделяет 2-3 места. Возглавляет список легендарный Александр Шовковский - 315 игр без пропущенных голов.