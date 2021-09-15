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Бойко сыграл 100-й матч за Динамо

Премьер-лига
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Игра против "Бенфики" стала юбилейной для Дениса

Бойко сыграл 100-й матч за Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:0) стал для вратаря Дениса Бойко 100-м в составе "Динамо".

25 игр он провел в еврокубках, 65 - в чемпионатах Украины, 8 - в розыгрышах национального кубка, еще 2 - в Суперкубке страны. Дебютная игра Бойко состоялась 9 мая 2010 года в домашней игре против запорожского "Металлурга". Денис стал лишь третьим вратарем "Динамо", который пересек гвардейский рубеж "100".

Вратари "Динамо", которые провели наибольшее количество игр во времена независимости:

  • Александр Шовковский - 636
  • Максим Коваль - 107
  • Денис Бойко - 100
  • Виталий Рева - 79
  • Александр Рыбка - 64

Также Денис Бойко провел 47-й "сухой" матч в составе "Динамо" во всех турнирах, догнав по этому показателю Виталия Реву, с которым разделяет 2-3 места. Возглавляет список легендарный Александр Шовковский - 315 игр без пропущенных голов.

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В статье: Денис Бойко Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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