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Десна - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Десна" - "Рух", украинская Премьер-лига, 17 сентября 2021
Фото: ФК Десна
После четырех стартовых туров черниговская "Десна", неожиданно для многих, лидировала в УПЛ, имея в активе четыре победы. Но после магия "северян" исчезла, а вместо положительных эмоций пришли два поражения по 0:4 и ничья с "Ворсклой". За последний матч игроков Рябоконя можно похвалить за проявленный характер, но в остальном к коллективу осталось немало вопросов.
Ответить на них футболисты смогут уже в эту пятницу, когда в стартовом матче тура будут принимать "Рух". Львовяне неделю назад выжили в игре с "Зарей", сыграв 1:1, и теперь попытаются огорчить другой крепкий коллектив. Уверенны, что у Леонида Кучука будет свой план на этот матч.
Смотрите матч восьмого тура УПЛ в пятницу, 17-го сентября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Десна" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Десна" - "Рух"
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