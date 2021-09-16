Десна - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

После четырех стартовых туров черниговская "Десна", неожиданно для многих, лидировала в УПЛ, имея в активе четыре победы. Но после магия "северян" исчезла, а вместо положительных эмоций пришли два поражения по 0:4 и ничья с "Ворсклой". За последний матч игроков Рябоконя можно похвалить за проявленный характер, но в остальном к коллективу осталось немало вопросов.

Ответить на них футболисты смогут уже в эту пятницу, когда в стартовом матче тура будут принимать "Рух". Львовяне неделю назад выжили в игре с "Зарей", сыграв 1:1, и теперь попытаются огорчить другой крепкий коллектив. Уверенны, что у Леонида Кучука будет свой план на этот матч.

Смотрите матч восьмого тура УПЛ в пятницу, 17-го сентября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Десна" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.