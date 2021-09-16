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Полузащитник Руха: В Чернигове нас ждет непростой матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок 8-го тура УПЛ состоится в пятницу, 17 сентября

Полузащитник Руха: В Чернигове нас ждет непростой матч

fcrukh.com

Новина українською

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук поделился мыслями о предстоящем матче против "Десны" в матче 8-го тура УПЛ.

"У команды хорошее настроение после матча с "Зарей". Мы понимаем, что, возможно, отпустили эту игру. Но луганчане - хороший соперник, поэтому считаем этот результат положительным.

Сейчас спокойно готовимся к следующей игре против "Десны", нужно разобрать нашего следующего соперника. В Чернигове нас ждет непростой матч", — сказал Федорчук в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, матч "Десна" - "Рух" состоится в пятницу, 17 сентября в Чернигове на стадионе имени Ю.Гагарина. Начало - в 19:30.

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В статье: Валерий Федорчук Десна (Чернигов) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.09.2021 в 13:34
Або дуже простий. Десні не платять зарплатню
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