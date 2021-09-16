Полузащитник Руха: В Чернигове нас ждет непростой матч

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук поделился мыслями о предстоящем матче против "Десны" в матче 8-го тура УПЛ.

"У команды хорошее настроение после матча с "Зарей". Мы понимаем, что, возможно, отпустили эту игру. Но луганчане - хороший соперник, поэтому считаем этот результат положительным.

Сейчас спокойно готовимся к следующей игре против "Десны", нужно разобрать нашего следующего соперника. В Чернигове нас ждет непростой матч", — сказал Федорчук в интервью клубной пресс-службе.