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Полузащитник Руха: В Чернигове нас ждет непростой матч
Поединок 8-го тура УПЛ состоится в пятницу, 17 сентября
fcrukh.com
Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук поделился мыслями о предстоящем матче против "Десны" в матче 8-го тура УПЛ.
"У команды хорошее настроение после матча с "Зарей". Мы понимаем, что, возможно, отпустили эту игру. Но луганчане - хороший соперник, поэтому считаем этот результат положительным.
Сейчас спокойно готовимся к следующей игре против "Десны", нужно разобрать нашего следующего соперника. В Чернигове нас ждет непростой матч", — сказал Федорчук в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, матч "Десна" - "Рух" состоится в пятницу, 17 сентября в Чернигове на стадионе имени Ю.Гагарина. Начало - в 19:30.
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