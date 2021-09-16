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Ворскла объявила пятерку претендентов на звание лучшего игрока команды в августе
Голосование проходит в социальных сетях
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" объявила претендентов на звание лучшего игрока команды в августе.
Пятерка номинантов на данное звание выглядит так - защитник Йонас Тамм, форвард Руслан Степанюк, голкипер Дмитрий Ризнык, полузащитник Александр Скляр и хавбек Оливье Тилль.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальной странице "Ворсклы" в Instagram и Facebook.
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Источник:ФК Ворскла
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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
16.09.2021 в 14:03
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Litb@rski (Кёльн)
16.09.2021 в 14:04
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