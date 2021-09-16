Ворскла объявила пятерку претендентов на звание лучшего игрока команды в августе

"Ворскла" объявила претендентов на звание лучшего игрока команды в августе.

Пятерка номинантов на данное звание выглядит так - защитник Йонас Тамм, форвард Руслан Степанюк, голкипер Дмитрий Ризнык, полузащитник Александр Скляр и хавбек Оливье Тилль.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальной странице "Ворсклы" в Instagram и Facebook.