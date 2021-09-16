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Ворскла объявила пятерку претендентов на звание лучшего игрока команды в августе

Премьер-лига
(1 голосов)

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Ворскла объявила пятерку претендентов на звание лучшего игрока команды в августе

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" объявила претендентов на звание лучшего игрока команды в августе.

Пятерка номинантов на данное звание выглядит так - защитник Йонас Тамм, форвард Руслан Степанюк, голкипер Дмитрий Ризнык, полузащитник Александр Скляр и хавбек Оливье Тилль.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальной странице "Ворсклы" в Instagram и Facebook.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Скляр Руслан Степанюк Оливье Тилль Дмитрий Ризнык Йоонас Тамм
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
16.09.2021 в 14:03
там игроки Купса должны быть
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Мироненко (Полтава)
16.09.2021 в 13:27
Скляр, потім Степанюк.
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Litb@rski (Кёльн)
16.09.2021 в 14:04
Скляр ,Тилль....
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