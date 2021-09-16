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Борячук назвал тройку самых сильных игроков в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер, Динамо и Десна

Борячук назвал тройку самых сильных игроков в УПЛ

fcrukh.com

Новина українською

Нападающий "Руха" Андрей Борячук назвал трех самых сильных, по его мнению, игроков УПЛ.

"В "Динамо" выделю Шапаренко. Это тяжелый вопрос. Потому что у всех хороший уровень. В "Шахтере" Марлос. И Тотовицкий", - сказал Борячук.

Напомним, что Борячук является воспитанником "Шахтера". 25-летний игрок в этом сезоне забил 3 гола в 7 матчах.

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В статье: Рух (Львов) Андрей Борячук
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Источник:
ФК Рух

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