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Борячук назвал тройку самых сильных игроков в УПЛ
Шахтер, Динамо и Десна
fcrukh.com
Нападающий "
"В "Динамо" выделю Шапаренко. Это тяжелый вопрос. Потому что у всех хороший уровень. В "Шахтере" Марлос. И Тотовицкий", - сказал Борячук.
Напомним, что Борячук является воспитанником "Шахтера". 25-летний игрок в этом сезоне забил 3 гола в 7 матчах.
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Источник:ФК Рух
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