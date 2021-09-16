Дети до 14 лет смогут бесплатно посетить матч Динамо - Александрия

В субботу, 18 сентября, " Динамо " проведет матч 8-го тура УПЛ, в котором примет "Александрию". Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:30.

Киевляне объявили, что вход на стадион для детей до 14 лет через детский вход будет свободным. Родители или сопровождающие лица смогут зайти вместе с детьми, воспользовавшись своими приобретенными билетами.

Отмечается, что для детей будет работать отдельный детский вход, который будет оборудован со стороны Троицкой площади возле турникетов "Запад 5". Бесплатный вход для детей до 14 лет доступен только через этот вход.

На трибунах НСК "Олимпийский" ребенок может занять свободное место на секторе возле родителей или сопровождающих лиц в соответствии с их приобретенными билетами.