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Бущан: 15 млн за украинского вратаря в 27 лет – это много

Премьер-лига
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(4 голосов)

Кипер сомневается, что уже куда-то уйдет из Динамо

Бущан: 15 млн за украинского вратаря в 27 лет – это много

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан высказался о перспективах перейти в один из европейских топ-чемпионатов.

- Инсайдеры писали об интересе со стороны "Вест Хэма" к тебе.

– Я то же самое читал.

- Разговоров конкретных не было?

– Ну именно, чтобы мне конкретно позвонили и сказали, что тобой интересуются те и те – именно такого прямого не было. Были разговоры в плане интересуются. Но условно не в приоритете. Такое было.

- Как ты отреагировал на информацию инсайдеров, что "Динамо" выставило на тебя ценник 15 млн?

– Считаю, за украинского вратаря в 27 лет – это много.

- Не факт, что это правда.

– Возможно, это и реально. Но это много.

- Есть клуб, за который мечтаешь сыграть?

– Да уже нет такого. В "Барселону" я уже точно не перейду никогда. Стиль другой.

Я читал, что те интересуются, те интересуются. Но я себя психологически готовил, что здесь буду. Ну я не уеду туда. И все равно расстроился. Это чтобы не расстраиваться чисто. Когда строишь себе какие-то планы, а потом они не сходятся – ты расстраиваешься.

Мне бы хотелось себя попробовать в хорошем чемпионате в хорошей команде. Потому что чувствую, что могу дальше развиваться. Но для себя понимаю, что у нас нет паспорта ЕС, мы там легионеры. Там проще купить условного нигерийца или аргентинца, чем вратаря из Украины в 27 лет.

Это реалии, к этому надо нормально относиться. Но при этом я все равно расстроился. Потому что, допустим, поставили ценник 15 млн. И когда мне звонят и говорят, что они как бы интересуются – 15 много. И я говорю – да, 15 много. И потом туда покупают вратаря за 15 – ну как-то так психологически.

Был бы я болгарином, поляком, литовцем – оттуда интерес был бы больше. Но я люблю Украину и горжусь, что я – украинец.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (10)
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Dimka26 (Чернигов)
16.09.2021 в 21:03
Да кто его знает, если в этом сезоне в Лч покажет хороший уровень, то за 15 млн купят. По трансфермаркету почти десятку стоит. Не хватает просто стабильности.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 20:53
Жора, вратарь в 27 лет это начало расцвета. Не сцы и играй, как твой кумир. И 15 лямов покажутся копейкой, в определенный момент.
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+1
0
xapyga (Запорожье)
16.09.2021 в 20:51
Что-то не понял почему будь он болгаром ,поляком или литовцем, был интерес больше? Типа там за лям продадут???
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0
0
Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 20:54
Потому что паспорт ЕС, нет проблем с регистрацией иностранца, нет проблем с налогами и еще массой проблем
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+1
0
xapyga (Запорожье)
16.09.2021 в 20:56
согласен, но и дешевле продадут чем наши 100%
+1
0
Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 21:03
Согласен, потому что там это бизнес. А у сурка подход простой: Жора - один из лидеров, а лидеров мы за копейки не продаем. Рубанем цену в 15 лямов. Никто не купит, а если вдруг купит, то хрен с ним. А самим мозгов не хватает, что Нещерет на подходе, Бойко в строю, можно спокойно отпустить Жору за вменяемый прайс.
+1
0
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scorpius (Ck)
16.09.2021 в 20:54
Паспорт EC
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+2
0
xapyga (Запорожье)
16.09.2021 в 20:56
+
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.09.2021 в 20:40
грех на Судьбу жаловаться и расстраиваться Жора....думаю на хороший ежедневный бутерброд с черной икрой на долгие годы ты заработал)).+ еще лет 10 можешь вполне хорошо поиграть).
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+3
0
xapyga (Запорожье)
16.09.2021 в 20:54
верно, ДК такому вратарю 10 лет будут платить, на 10 жизней хватит
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0
0


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