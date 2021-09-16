Бущан: 15 млн за украинского вратаря в 27 лет – это много

Голкипер " Динамо " Георгий Бущан высказался о перспективах перейти в один из европейских топ-чемпионатов.

- Инсайдеры писали об интересе со стороны "Вест Хэма" к тебе.

– Я то же самое читал.

- Разговоров конкретных не было?

– Ну именно, чтобы мне конкретно позвонили и сказали, что тобой интересуются те и те – именно такого прямого не было. Были разговоры в плане интересуются. Но условно не в приоритете. Такое было.

- Как ты отреагировал на информацию инсайдеров, что "Динамо" выставило на тебя ценник 15 млн?

– Считаю, за украинского вратаря в 27 лет – это много.

- Не факт, что это правда.

– Возможно, это и реально. Но это много.

- Есть клуб, за который мечтаешь сыграть?

– Да уже нет такого. В "Барселону" я уже точно не перейду никогда. Стиль другой.

Я читал, что те интересуются, те интересуются. Но я себя психологически готовил, что здесь буду. Ну я не уеду туда. И все равно расстроился. Это чтобы не расстраиваться чисто. Когда строишь себе какие-то планы, а потом они не сходятся – ты расстраиваешься.

Мне бы хотелось себя попробовать в хорошем чемпионате в хорошей команде. Потому что чувствую, что могу дальше развиваться. Но для себя понимаю, что у нас нет паспорта ЕС, мы там легионеры. Там проще купить условного нигерийца или аргентинца, чем вратаря из Украины в 27 лет.

Это реалии, к этому надо нормально относиться. Но при этом я все равно расстроился. Потому что, допустим, поставили ценник 15 млн. И когда мне звонят и говорят, что они как бы интересуются – 15 много. И я говорю – да, 15 много. И потом туда покупают вратаря за 15 – ну как-то так психологически.

Был бы я болгарином, поляком, литовцем – оттуда интерес был бы больше. Но я люблю Украину и горжусь, что я – украинец.