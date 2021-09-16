Мариуполь за 10 дней преодолеет 2600 километров. Из них 1800 — на автобусе

" Мариуполь " отправился в свое очередное выездное турне, которое продлится 10 дней и будет состоять из трех матчей.

В четверг вечером сегодня команда по железной дороге отправилась в Киев. В столице Украины азовцы будут готовиться к поединку против "Шахтера", который состоится в субботу в Ковалевке (70 км от Киева) на стадионе "Колос".

После матча команда вернется в отель, а в понедельник отправится в Луцк на клубном автобусе на кубковый матч с "Волынью".

После игры азовцы опять-таки на автобусе выедут в Александрию (более 700 км или 11 часов в дороге) на матч Премьер-лиги против местной команды. Этот поединок состоится в субботу, 25-го сентября.

После игры мариупольцы, наконец-то, возьмут курс на родные пенаты. В Мариуполь автобус с командой на борту прибудет ранним утром в воскресенье.

В общей сложности азовцы за 10 дней преодолеют примерно 2600 км, из которых 1800 на автобусе.