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Мариуполь за 10 дней преодолеет 2600 километров. Из них 1800 — на автобусе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда сыграет три матча на выезде

Мариуполь за 10 дней преодолеет 2600 километров. Из них 1800 — на автобусе

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" отправился в свое очередное выездное турне, которое продлится 10 дней и будет состоять из трех матчей.

В четверг вечером сегодня команда по железной дороге отправилась в Киев. В столице Украины азовцы будут готовиться к поединку против "Шахтера", который состоится в субботу в Ковалевке (70 км от Киева) на стадионе "Колос".

После матча команда вернется в отель, а в понедельник отправится в Луцк на клубном автобусе на кубковый матч с "Волынью".

После игры азовцы опять-таки на автобусе выедут в Александрию (более 700 км или 11 часов в дороге) на матч Премьер-лиги против местной команды. Этот поединок состоится в субботу, 25-го сентября.

После игры мариупольцы, наконец-то, возьмут курс на родные пенаты. В Мариуполь автобус с командой на борту прибудет ранним утром в воскресенье.

В общей сложности азовцы за 10 дней преодолеют примерно 2600 км, из которых 1800 на автобусе.

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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (6)
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янковский ян (Запорожье)
16.09.2021 в 22:25
К чему эта статья. 2600 из них половина в поезде. За 10 дней. Это что так ужасно много?
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.09.2021 в 21:53
Прикольно буде якщо будка дасть бій
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0
-1
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
16.09.2021 в 21:55
будка та шо старше или та шо поменьше ? они то обе будки и обе кроты ......
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+1
0
DesnaUA (Чернигов)
16.09.2021 в 22:53
При таких турнирных раскладах таког не будет никогда.Это может быть аля боевой ничьей,когда у кротов примерно +10 от Динамо.Уже было такое...
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0
0
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
16.09.2021 в 21:47
кроты со страху даже со своим мариком терь боится играть . на динамомании пишут что марик соберет кучку юниоров что бы хозяину угодить . но детвора она непредсказуема гляди не так поймет что забивать себе или там еще что не так да ненароком выиграет ...... зерби самка со своих яиц сделает омдет небось ...
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+2
0
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
16.09.2021 в 22:00
извиняпс за очепятки . темновато))
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0
0


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