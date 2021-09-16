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Мариуполь за 10 дней преодолеет 2600 километров. Из них 1800 — на автобусе
Команда сыграет три матча на выезде
fcmariupol.com
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В четверг вечером сегодня команда по железной дороге отправилась в Киев. В столице Украины азовцы будут готовиться к поединку против "Шахтера", который состоится в субботу в Ковалевке (70 км от Киева) на стадионе "Колос".
После матча команда вернется в отель, а в понедельник отправится в Луцк на клубном автобусе на кубковый матч с "Волынью".
После игры азовцы опять-таки на автобусе выедут в Александрию (более 700 км или 11 часов в дороге) на матч Премьер-лиги против местной команды. Этот поединок состоится в субботу, 25-го сентября.
После игры мариупольцы, наконец-то, возьмут курс на родные пенаты. В Мариуполь автобус с командой на борту прибудет ранним утром в воскресенье.
В общей сложности азовцы за 10 дней преодолеют примерно 2600 км, из которых 1800 на автобусе.
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