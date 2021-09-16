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Несколько игроков Десны обратились в КДК из-за задолженностей по зарплатам

Премьер-лига
(2 голосов)

Задолженность перед игроками составляет 3-4 месяца

Несколько игроков Десны обратились в КДК из-за задолженностей по зарплатам

desna.football

Новина українською

Черниговская "Десна" готовится к матчу восьмого тура УПЛ против львовского "Руха", который состоится 17 сентября в Чернигове.

По информации Meta-ratings, несколько футболистов "Десны" обратились в КДК УАФ с жалобами на клуб из-за невыполнения контрактных обязательств. Задолженности по зарплатам перед некоторыми футболистами составляют 3-4 месяца, перед тренерским штабом — пять месяцев.

Напомним, что несмотря на задолженности по зарплатам, в новом сезоне УПЛ команда одержала четыре победы в семи матчах и с 13 очками занимает четвертое место в чемпионате.

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В статье: Десна (Чернигов) КДК УАФ
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (4)
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911+ (Харків)
16.09.2021 в 22:43
Пам'ятаю як Ежидіо після невиплати заробітної плати зібрав речі та поїхав з Дніпра до іншої команди вільним агентом.
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.09.2021 в 21:50
4 міс. Це десь 24000 грн.
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simargl (Чернигов)
16.09.2021 в 21:48
После 4-0 и 0-4 самое оно требовать у клуба задолженность. То 6 месяцев не платили теперь только 3 ... ох уж эти "инсайдеры", как же им хочется раскачивать лодку северян. Кому-то выгодно создавать напряжённость в команде и вокруг неё. Вот и посмотрим на игру Десны с Рухом, если сольются , то не видать им денег, а мы будем болеть за ФК Чернигов во второй лиге, если докажут свою состоятельность, то плавание продолжится... вот такой инсайд или аутсайд...
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+1
-2
kre4et (Киев)
16.09.2021 в 21:46
Надеюсь, что всё у Десны наладится. Добротная команда, стабильные результаты
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+4
-1


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