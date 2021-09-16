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Несколько игроков Десны обратились в КДК из-за задолженностей по зарплатам
Задолженность перед игроками составляет 3-4 месяца
desna.football
Черниговская "
По информации Meta-ratings, несколько футболистов "Десны" обратились в КДК УАФ с жалобами на клуб из-за невыполнения контрактных обязательств. Задолженности по зарплатам перед некоторыми футболистами составляют 3-4 месяца, перед тренерским штабом — пять месяцев.
Напомним, что несмотря на задолженности по зарплатам, в новом сезоне УПЛ команда одержала четыре победы в семи матчах и с 13 очками занимает четвертое место в чемпионате.
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