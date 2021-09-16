Несколько игроков Десны обратились в КДК из-за задолженностей по зарплатам

Черниговская " Десна " готовится к матчу восьмого тура УПЛ против львовского "Руха", который состоится 17 сентября в Чернигове.

По информации Meta-ratings, несколько футболистов "Десны" обратились в КДК УАФ с жалобами на клуб из-за невыполнения контрактных обязательств. Задолженности по зарплатам перед некоторыми футболистами составляют 3-4 месяца, перед тренерским штабом — пять месяцев.

Напомним, что несмотря на задолженности по зарплатам, в новом сезоне УПЛ команда одержала четыре победы в семи матчах и с 13 очками занимает четвертое место в чемпионате.