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Наставник Мариуполя не сможет рассчитывать в матче с Шахтером на 15 арендованных игроков

Премьер-лига
(2 голосов)

Непростой домашний выезд для азовцев

Наставник Мариуполя не сможет рассчитывать в матче с Шахтером на 15 арендованных игроков

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

В восьмом туре УПЛ "Мариуполь" в Ковалевке будет принимать "Шахтер".

Как сообщалось ранее, на стадионе в Мариуполе внезапно стали проводится ремонтные работы, однако перенос матча - не единственная неприятность, настигшая азовцев.

В субботу они не смогут рассчитывать на многих арендованных футболистов, к тому же не сможет помочь азовцам травмированный Сергей Чоботенко.

Поэтому главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич задействует группу игроков юниорского состава.

Отдельно отметим, что азовцы в матче с Шахтёром не смогут рассчитывать на 15 арендованных игроков, то есть, главному тренеру придется везти в Ковалевку фактически еще одну команду.

Напомним, что поединок "Мариуполь" — "Шахтер" начнется 18 сентября и начнется в 17.00.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Комментарии (16)
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Очманілий Заєць (Odessa)
16.09.2021 в 22:55
"Настав час перемагати!" (с) Шахтар
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alex.belogubko (одесса)
16.09.2021 в 22:55
ШД надо отомстить за проиграшь Шерифу --та гоните вы этого физрука ДЗЕ --толку от него не будет и тут Остап задумался может вообще не ехать на игру отдать им 3 очка и оставить этот позор от Шерифа --но что скажет Ахметов
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Динамiт (Василькiв)
16.09.2021 в 22:51
Шахтар двосторонку проведе !
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simargl (Чернигов)
16.09.2021 в 22:49
А потом такая же фигня ждёт Черноморец в игре с ДК... и нафига этот цирк ???
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+1
-2
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Динамiт (Василькiв)
16.09.2021 в 22:52
Ти зрівняв куй з каналізацією !
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0
-1
Unselfish (Белая Церковь )
16.09.2021 в 22:46
Короче поделом. Вполне лишняя команда в УПЛ. А кроты сцикуны, это всегда так было...
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+3
0
DesnaUA (Чернигов)
16.09.2021 в 22:42
Ну все всё прекрасно давно поняли с арендуполем.
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+1
0
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djeff2015 (Запорожье)
16.09.2021 в 22:34
ну да...ну да....решили ворота побелить и траву подкрасить.....какая гниль.
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+2
0
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sergkir
16.09.2021 в 22:32
Для чего такие клубы?
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+2
0
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Виктор 2209 (Мехико)
16.09.2021 в 22:27
Как сообщалось ранее, на стадионе в Мариуполе внезапно стали проводится ремонтные работы...........Этот матч вообще можно не проводить
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+3
0
kasevo1607 (Белая Церковь)
16.09.2021 в 22:20
Шахтар боїться програти арендованим і ще й ці ремонтні роботи раптові))) - невже не зрозуміло, що пішла команда зверху Маріуполь пригнати сюди, чим Шахтар туди
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+2
0
rivnenskyi (Рівне)
16.09.2021 в 22:18
Ганьба Шахтарю.
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+3
0
Сеш (Дніпро)
16.09.2021 в 22:15
Если бы шахта всрала, то глядишь бы этого клоуна де дзерби выгнали
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
16.09.2021 в 22:07
Ох и Заруба будет:)) страшно представить эту мясорубку
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+6
0
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ШашлычОк (Черкассы)
16.09.2021 в 22:04
от бедняги во попадос . маркевича на ворота .бабу галю ( повариху ) в оборону . ну а сторож тимоха нападник . порвем кротов)))
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+4
0
Daddygo (Харьков)
16.09.2021 в 22:04
Шо попало ! Шахта боится влететь игрокам отданым в аренду ? Зачем нужны такие Арендуполи в премьер лиге ?
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+3
0


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