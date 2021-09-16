Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Мариуполя не сможет рассчитывать в матче с Шахтером на 15 арендованных игроков
Непростой домашний выезд для азовцев
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
В восьмом туре УПЛ "
Как сообщалось ранее, на стадионе в Мариуполе внезапно стали проводится ремонтные работы, однако перенос матча - не единственная неприятность, настигшая азовцев.
В субботу они не смогут рассчитывать на многих арендованных футболистов, к тому же не сможет помочь азовцам травмированный Сергей Чоботенко.
Поэтому главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич задействует группу игроков юниорского состава.
Отдельно отметим, что азовцы в матче с Шахтёром не смогут рассчитывать на 15 арендованных игроков, то есть, главному тренеру придется везти в Ковалевку фактически еще одну команду.
Напомним, что поединок "Мариуполь" — "Шахтер" начнется 18 сентября и начнется в 17.00.
Популярное сейчас
- Бущан: 15 млн за украинского вратаря в 27 лет – это много
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- (Анти) Герой футбольного дня. Роберто де Дзерби
- Вингер Шахтера не сыграет с Шерифом из-за религиозного праздника
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
Новости по теме
- 10:50 Украинские Шахтер едва не наступил на те же грабли, Колос растерялся. Эксперты о 7-м туре УПЛ
- 15:38 Украинские Понедельник начинается в пятницу, или Не посчитать ли нам цыплят? Акценты на играх 7-го тура УПЛ
- 08:14 Украинские Схема Петракова и Гармаш в центре поля. Символическая сборная 7-го тура УПЛ по версии UA-Футбол