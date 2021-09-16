Наставник Мариуполя не сможет рассчитывать в матче с Шахтером на 15 арендованных игроков

В восьмом туре УПЛ " Мариуполь " в Ковалевке будет принимать "Шахтер".

Как сообщалось ранее, на стадионе в Мариуполе внезапно стали проводится ремонтные работы, однако перенос матча - не единственная неприятность, настигшая азовцев.

В субботу они не смогут рассчитывать на многих арендованных футболистов, к тому же не сможет помочь азовцам травмированный Сергей Чоботенко.

Поэтому главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич задействует группу игроков юниорского состава.

Отдельно отметим, что азовцы в матче с Шахтёром не смогут рассчитывать на 15 арендованных игроков, то есть, главному тренеру придется везти в Ковалевку фактически еще одну команду.

Напомним, что поединок "Мариуполь" — "Шахтер" начнется 18 сентября и начнется в 17.00.