Владислав Калитвинцев: Надеюсь, Кузык будет бегать за мной, а не я за ним

Хавбек " Десны " Владислав Калитвинцев поделился ожиданиями от матча с "Рухом", рассказал о том, рассчитывает ли он на вызов в сборную Украины, и важность поддержки команды болельщиками.

- Расскажите, как идет подготовка к матчу с "Рухом" и в каком настроении сейчас команда?

- Подготовка стандартная-недельный цикл (чуть меньше), так что все по плану. Настроение, после игры в Полтаве, положительный, ведь игра получилась боевая – после 0-2 вырвали ничью, забили два мяча, и, в принципе, могли дожать в конце – создали два неплохих момента... Поэтому, в целом, хорошее настроение.

- В сезоне 2019/20 вы и Орест Кузык были основными фланговыми полузащитниками северян, и, по меньшей мере как казалось со стороны, неплохо понимали друг друга на поле. Теперь Кузик играет за "Рух" и, с большой долей вероятности, именно он будет Вашим непосредственным соперником на поле. Готовы к этому противостоянию?

- Буду рад увидеть Кузю - мы с ним в хороших отношениях. К противостоянию, конечно, готов. Надеюсь, он будет бегать за мной, а не я за ним (улыбается, – прим.).

- Матч состоится в пятницу. По вашему мнению, это каким-то образом повлияет на количество болельщиков на трибунах?

– Думаю, что нет, ведь, если болельщики захотят, они придут на стадион. Мы ждем их поддержки. В первых домашних играх сезона поддержка стадиона имени Гагарина очень помогала – уже играли при пустых трибунах (я считаю – это вообще не футбол). Понятно, что когда болельщики на трибунах, то прибавляется и сил, и эмоций. Хочется бежать вперед.

- Сейчас в сборной Украины новый исполняющий обязанности главного тренера, поэтому, как кажется, появилось больше шансов попасть в национальную команду. Является ли игра за сборную Украины вашей мечтой, и рассчитываете ли на то, что Александр Петраков, по меньшей мере, обратит на вас внимание?

- Думаю, у каждого футболиста есть мечта попасть в сборную. Я - не исключение. Именно для этого мы играем в футбол, стараемся, работаем... А там уже увидим – ли обратят внимание (на меня, в том числе, и других игроков северян), или нет…