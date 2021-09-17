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Врач Динамо рассказал о состоянии Рамиреса, заболевшего коронавирусом

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард находится на изоляции в Парагвае

Врач Динамо рассказал о состоянии Рамиреса, заболевшего коронавирусом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, как чувствует себя нападающий Эрик Рамирес, который заболел коронавирусом и находится на изоляции.

"У Эрика Рамиреса диагностировали коронавирус, поэтому он остался на изоляции в Парагвае, где сборная Венесуэлы проводила матч отбора на ЧМ-2022. Болезнь протекает для него без осложнений, он чувствует себя хорошо, но режим изоляции все равно продлится десять дней.

Только после этого он сможет вернуться в расположение клуба, если повторный тест даст отрицательный результат", - сказал Шморгун.

Добавим, что Рамирес успел провести в сентябре два матча за национальную команду – дома против Аргентины (1:3) и на выезде из Перу (0:1) – но забитыми мячами отличиться не смог.

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В статье: Динамо (Киев) Андрей Шморгун Эрик Рамирес
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Источник:
ФК Динамо Киев

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dabo63
17.09.2021 в 08:36
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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