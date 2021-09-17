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Врач Динамо рассказал о состоянии Рамиреса, заболевшего коронавирусом
Форвард находится на изоляции в Парагвае
Фото: ФК Динамо Киев
Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, как чувствует себя нападающий Эрик Рамирес, который заболел коронавирусом и находится на изоляции.
"У Эрика Рамиреса диагностировали коронавирус, поэтому он остался на изоляции в Парагвае, где сборная Венесуэлы проводила матч отбора на ЧМ-2022. Болезнь протекает для него без осложнений, он чувствует себя хорошо, но режим изоляции все равно продлится десять дней.
Только после этого он сможет вернуться в расположение клуба, если повторный тест даст отрицательный результат", - сказал Шморгун.
Добавим, что Рамирес успел провести в сентябре два матча за национальную команду – дома против Аргентины (1:3) и на выезде из Перу (0:1) – но забитыми мячами отличиться не смог.
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