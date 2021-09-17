Врач Динамо рассказал о состоянии Рамиреса, заболевшего коронавирусом

Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, как чувствует себя нападающий Эрик Рамирес, который заболел коронавирусом и находится на изоляции.

"У Эрика Рамиреса диагностировали коронавирус, поэтому он остался на изоляции в Парагвае, где сборная Венесуэлы проводила матч отбора на ЧМ-2022. Болезнь протекает для него без осложнений, он чувствует себя хорошо, но режим изоляции все равно продлится десять дней.

Только после этого он сможет вернуться в расположение клуба, если повторный тест даст отрицательный результат", - сказал Шморгун.