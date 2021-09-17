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Гура: Перед Александрией стоит задача - финишировать в первой шестерке

Премьер-лига
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В эту субботу, 18 сентября, александрийцы сыграют против "Динамо"

Гура: Перед Александрией стоит задача - финишировать в первой шестерке

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о целях, поставленных перед ним руководством клуба.

"В пятницу мы взяли три очка и стали вторыми, в субботу "Шахтер" выиграл у "Днепра" и сделал нас третьими, в воскресенье "Александрия" вполне могла опуститься еще ниже. Все меняется очень быстро, и я не знаю, что будет через неделю.

Перед нами стоит задача — финишировать в первой шестерке, на это и ориентируемся. Движемся от игры к игре, стараемся в каждой брать по максимуму. В конце сезона подведем итоги", — отметил Гура.

Напомним, сейчас подопечные Юрия Гуры идут на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 баллов.

Завтра, 18 сентября "Александрия" сыграет против "Динамо" в матче 8-го тура Премьер-лиги. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:30.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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