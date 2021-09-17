Гура: Перед Александрией стоит задача - финишировать в первой шестерке

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о целях, поставленных перед ним руководством клуба.

"В пятницу мы взяли три очка и стали вторыми, в субботу "Шахтер" выиграл у "Днепра" и сделал нас третьими, в воскресенье "Александрия" вполне могла опуститься еще ниже. Все меняется очень быстро, и я не знаю, что будет через неделю.

Перед нами стоит задача — финишировать в первой шестерке, на это и ориентируемся. Движемся от игры к игре, стараемся в каждой брать по максимуму. В конце сезона подведем итоги", — отметил Гура.