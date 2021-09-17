Голкипер Десны: Наиболее опасным игроком Руха я бы назвал главного тренера

Голкипер "Десны" Роман Мысак поделился ожиданиями о предстоящем матче против "Руха" в 8-м туре УПЛ.

- Впереди встреча с Вашим бывшим клубом - "Рухом". Для Вас это противостояние будет принципиальным?

- Честно говоря, у меня есть друзья, знакомые в "Рухе", но это все отходит на второй план, потому что главное - одержать победу в пятницу. Ведь мы давно не побеждали - три игры без побед. Поэтому сейчас нужно получить три очка.

Принципиальная или не принципиальна для меня эта игра. Для меня это обычный календарный матч, на который нужно выйти и приложить максимум усилий для победы.

- Сейчас "Десна" на четвертом месте в таблице, "Рух" - на восьмом. Исходя из турнирного положения, фаворит - "Десна"? И помогает ли команде статус фаворита накануне игры?

- "Десна" - это клуб, который уже приучил болельщиков к хорошим результатам. Так что на все домашние матчи мы должны выходить и думать только о победе. Насчет фаворита - перед матчем фаворитом можно называть кого угодно, но только после финального свистка судьи будет понятно кто на самом деле был фаворитом.

- Кто, по Вашему мнению, наиболее опасный игрок "Руха"?

- Добротная команда, а наиболее опасным игроком я бы назвал главного тренера (Леонида Кучука, - прим.), Потому что он очень подробно все разбирает и настраивает футболистов.

- Вы уже видели болельщиков на стадионе имени Гагарина, но еще не имели возможности сыграть в домашнем матче "Десны". Как Вам атмосфера на черниговском стадионе и ждете ли дебют в родных стенах?

- Действительно, очень приятная атмосфера, приходит очень много болельщиков: в каждой игре заполняется тот максимум, который разрешен с учетом карантинных ограничений. Мы чувствуем поддержку черниговцев. Приходите на каждую игру! Мы постараемся сделать все возможное, чтобы вас порадовать!", — сказал Мысак.

Напомним, матч "Десна" - "Рух" состоится сегодня, 17 сентября. Начало - в 19:30.