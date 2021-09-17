Динамо - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Отгремели матчи первого тура группового этапа еврокубков, поэтому возвращаемся к внутренним баталиям. В УПЛ очередь восьмого тура, в рамках которого между собой сыграют первая и третья команды турнирной таблицы.

"Динамо" на неделе потратило немало сил, но получило положительные эмоции от ничьей с "Бенфикой". А "Александрия" имеет возможность готовиться от поединка к поединку целую неделю. Станет ли это определяющим фактором? Сможет ли "Александрия" заполучить в свою коллекцию еще один большой скальп (после побед над "Зарей" и "Шахтером)? Скоро узнаем.

Матч "Динамо" - "Александрия" состоится в субботу, 18-го сентября 2021-го года в 19:30 в Киеве. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>.

Прямая видеотрансляция матча – телеканал "2+2". Начало прямой трансляции – 19:25. В Интернете матч можно будет посмотреть на платформах, которые ретранслируют сигнал телеканала "2+2": MEGOGO, sweet.tv, Воля ТВ и прочие.