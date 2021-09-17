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Монзуль на матче Ворсклы и Шахтёр без VAR. Судейские назначения на 8-й тур УПЛ
"Динамо" - "Александрия" рассудит Дмитрий Кривушкин
Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Vbet Лиги сезона-2021/2022.
8-й тур
17 сентября (пятница)
"Десна" - "Рух". Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. 19.30. Арбитр - Новохатний В.В. (Киев)
18 сентября (суббота)
"Ингулец" - "Колос". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 14.00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр)
"Мариуполь" - "Шахтер". Ковалевка. Стадион "Колос". 17.00. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.)
"Днепр-1" - "Верес". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 17.00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Бойко С.М. (Киевская обл.)
"Динамо" - "Александрия". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Кривушкин Д.В. (Харьков), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава)
19 сентября (воскресенье)
"Ворскла" - "Минай". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 17.00. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков)
"Заря" - "Черноморец". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 19.30. Арбитр - Арановский Е.А. (Киев)
"Львов" - "Металлист 1925". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.30. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.)
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