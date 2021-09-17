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Монзуль на матче Ворсклы и Шахтёр без VAR. Судейские назначения на 8-й тур УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

"Динамо" - "Александрия" рассудит Дмитрий Кривушкин

Монзуль на матче Ворсклы и Шахтёр без VAR. Судейские назначения на 8-й тур УПЛ

Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Vbet Лиги сезона-2021/2022.

8-й тур

17 сентября (пятница)

"Десна" - "Рух". Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. 19.30. Арбитр - Новохатний В.В. (Киев)

18 сентября (суббота)

"Ингулец" - "Колос". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 14.00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр)

"Мариуполь" - "Шахтер". Ковалевка. Стадион "Колос". 17.00. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.)

"Днепр-1" - "Верес". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 17.00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Бойко С.М. (Киевская обл.)

"Динамо" - "Александрия". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Кривушкин Д.В. (Харьков), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава)

19 сентября (воскресенье)

"Ворскла" - "Минай". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 17.00. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков)

"Заря" - "Черноморец". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 19.30. Арбитр - Арановский Е.А. (Киев)

"Львов" - "Металлист 1925". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.30. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
17.09.2021 в 15:19
Нарешті розродилися. Що там регламент говорить, щодо термінів призначення арбітрів?
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0
0
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2.dc (Николаев)
17.09.2021 в 14:35
)
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.09.2021 в 14:16
на матчи с ШД ВАР нельзя: вдруг шото будет в штафной ШД, а ВАР увидит, а счет в это время 0:0, а игровое время на табло 89:30? И тогда шо?
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+1
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
17.09.2021 в 13:40
.
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0
0
хмельничанин (Хмельницкий)
17.09.2021 в 13:15
Когда уже на всех матчах премьер-лиги будет работать ВАР. Получается, что команды находятся не в равных условиях и где тут спортивный принцип.
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+2
0
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Даунбацкий обизянник (Киев)
17.09.2021 в 12:52
Так а зачем вар на матче шлюхтер 1 - шлюхтер U21? Там ведь все понятно
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+3
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
17.09.2021 в 13:43
Не U21, a U19.
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+3
0


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