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"Клуб будет жить, все хорошо". Президент Десны - о долгах по зарплате

Премьер-лига
(2 голосов)

Владимир Левин рассказал о финансовом положении "северян"

"Клуб будет жить, все хорошо". Президент Десны - о долгах по зарплате

Фото: desna.football

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал, какая ситуация в клубе после информации о долгах перед игроками.

- Слушайте, всегда все хорошо. Что может быть не так?

- Есть информация, что игроки обратились в футбольные органы...

- Все будет всегда хорошо. Если вдруг возникают вопросы, посмотрите статистику всех остальных клубов. Бывают какие-то временные промежутки... Пишите: "Десна будет жить, все будет хорошо". Больше комментариев не даю", — сказал Левин.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов "Десны" обратились в КДК УАФ с жалобами на клуб из-за невыполнения контрактных обязательств.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
FanDay

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
17.09.2021 в 15:04
Большой бизнес иногда имеет большие расходы. По инсайдерской информации Большая приватизация в одном из доминирующих направлений бизнеса финансирующего Десну очень ощутимо подорвала платёжеспособность на некоторое время. Хочется верить в то, что быстро восстановятся. Игроки знают и наверное верят. Подтверждение тому игра в Полтаве. Новость про кдк выглядит странно. И предоставлена она московским ресурсом. Не хочу никого защищать все покажет игра с Рухом и счет на табло. С билетами и зонтом идем на футбол )))всем приятного просмотра...
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pele0903 (киев)
17.09.2021 в 14:50
Проє..в довіру,як президент клубу.
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.09.2021 в 14:06
Не даєш коментарів так іди нафуй
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0
-1
Соколов (Никополь)
17.09.2021 в 13:51
Зарплату заплати людям ..
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+4
-1


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