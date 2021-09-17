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"Клуб будет жить, все хорошо". Президент Десны - о долгах по зарплате
Владимир Левин рассказал о финансовом положении "северян"
Фото: desna.football
Президент "Десны" Владимир Левин рассказал, какая ситуация в клубе после информации о долгах перед игроками.
- Слушайте, всегда все хорошо. Что может быть не так?
- Есть информация, что игроки обратились в футбольные органы...
- Все будет всегда хорошо. Если вдруг возникают вопросы, посмотрите статистику всех остальных клубов. Бывают какие-то временные промежутки... Пишите: "Десна будет жить, все будет хорошо". Больше комментариев не даю", — сказал Левин.
Ранее сообщалось, что несколько футболистов "Десны" обратились в КДК УАФ с жалобами на клуб из-за невыполнения контрактных обязательств.
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