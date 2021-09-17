Форвард Металлиста 1925: Привыкаю к требованиям, так как очень интенсивные тренировки

Нападающий "Металлиста 1925" Илья Зубков рассказал о своем дебюте в матче против киевского "Динамо" (0:2). Также он высказался о процессе адаптации в харьковской команде.

"На самом деле, я хотел бы поблагодарить тренера за то, что он дал мне шанс попасть в эту команду. Такой дебют в Премьер-лиге, сразу против чемпиона, к сожалению, не победили. Но я очень рад, что этот дебют состоялся.

По акклиматизации пока привыкаю к требованиям, так как очень интенсивные тренировки. Однако, в общем, становится лучше.

Моя задача – помогать команде и проявить себя. Мне тренер дал шанс, осталось им только воспользоваться. Вот и все. Моя позиция – это центральный нападающий. Сильные стороны, наверное, это сила, скорость, голевое чутье, игра головой. Все то, что, возможно, должно быть у всех центральных нападающих.