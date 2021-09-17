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Форвард Металлиста 1925: Привыкаю к требованиям, так как очень интенсивные тренировки
Илья Зубков - об адаптации в харьковской команде
Фото: ФК Металлист 1925
Нападающий "Металлиста 1925" Илья Зубков рассказал о своем дебюте в матче против киевского "Динамо" (0:2). Также он высказался о процессе адаптации в харьковской команде.
"На самом деле, я хотел бы поблагодарить тренера за то, что он дал мне шанс попасть в эту команду. Такой дебют в Премьер-лиге, сразу против чемпиона, к сожалению, не победили. Но я очень рад, что этот дебют состоялся.
По акклиматизации пока привыкаю к требованиям, так как очень интенсивные тренировки. Однако, в общем, становится лучше.
Моя задача – помогать команде и проявить себя. Мне тренер дал шанс, осталось им только воспользоваться. Вот и все. Моя позиция – это центральный нападающий. Сильные стороны, наверное, это сила, скорость, голевое чутье, игра головой. Все то, что, возможно, должно быть у всех центральных нападающих.
Мне кажется, что сейчас перед игрой со "Львовом", у всех очень серьезный настрой, все хотят победить и переломить ситуацию. В общем, я считаю, что у нас есть хороший шанс, хорошая возможность это сделать. Поэтому отдадим все силы, чтобы победить.
Летний просмотр во "Львове"? Там собраны хорошие футболисты. Делается ставка на иностранцев. Не знаю, как сейчас, но тогда было так. Хорошая команда, хороший тренер. Мы будем готовиться после сегодняшней тренировки, будет теоретическое задание и нам тренер скажет как играть, на что обратить внимание", - сказал Зубков в интервью клубной пресс-службе.
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