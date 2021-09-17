  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форвард Металлиста 1925: Привыкаю к требованиям, так как очень интенсивные тренировки
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Металлиста 1925: Привыкаю к требованиям, так как очень интенсивные тренировки

Премьер-лига
(1 голосов)

Илья Зубков - об адаптации в харьковской команде

Форвард Металлиста 1925: Привыкаю к требованиям, так как очень интенсивные тренировки

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Нападающий "Металлиста 1925" Илья Зубков рассказал о своем дебюте в матче против киевского "Динамо" (0:2). Также он высказался о процессе адаптации в харьковской команде.

"На самом деле, я хотел бы поблагодарить тренера за то, что он дал мне шанс попасть в эту команду. Такой дебют в Премьер-лиге, сразу против чемпиона, к сожалению, не победили. Но я очень рад, что этот дебют состоялся.

По акклиматизации пока привыкаю к требованиям, так как очень интенсивные тренировки. Однако, в общем, становится лучше.

Моя задача – помогать команде и проявить себя. Мне тренер дал шанс, осталось им только воспользоваться. Вот и все. Моя позиция – это центральный нападающий. Сильные стороны, наверное, это сила, скорость, голевое чутье, игра головой. Все то, что, возможно, должно быть у всех центральных нападающих.

Читайте такжеМатч против Металлиста 1925 стал юбилейным для Бойко в украинской карьере

Мне кажется, что сейчас перед игрой со "Львовом", у всех очень серьезный настрой, все хотят победить и переломить ситуацию. В общем, я считаю, что у нас есть хороший шанс, хорошая возможность это сделать. Поэтому отдадим все силы, чтобы победить.

Летний просмотр во "Львове"? Там собраны хорошие футболисты. Делается ставка на иностранцев. Не знаю, как сейчас, но тогда было так. Хорошая команда, хороший тренер. Мы будем готовиться после сегодняшней тренировки, будет теоретическое задание и нам тренер скажет как играть, на что обратить внимание", - сказал Зубков в интервью клубной пресс-службе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илья Зубков Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист 1925

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bombard (Харьков)
17.09.2021 в 13:37
Да, интенсивные тренировки сейчас нужны - видно, что для УПЛ у команды слабая физподготовка.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...