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Вратарь Мариуполя: Шахтер - сильная команда. Будет тяжело, придется потерпеть

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч 8-го тура УПЛ состоится в субботу, 18 сентября

Вратарь Мариуполя: Шахтер - сильная команда. Будет тяжело, придется потерпеть

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Голкипер "Мариуполя" Олег Кудрик поделился мыслями накануне матча 8-го тура УПЛ против "Шахтера".

- Готовимся к этому матчу в стандартном режиме. Да, "Шахтер" сильная команда, понимаем, что будет тяжело. Надо будет потерпеть, отработать не только за себя. И тогда можно надеяться что мы добьёмся какого-то положительного результата.

- Тяжелый матч, и команда будет играть не в оптимальном составе.

- Да, такие реалии. Будем играть тем составом, которым можем.

- Для тебя будет дополнительная мотивация играть против команды, воспитанником которой ты являешься?

- Наверное, это в прошлом. Я уже играл против горняков ранее. Сейчас, наверное, это уже другая страница. Так такого ощущения, что "Шахтер" какой-то особенный соперник нет.

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- Ты удачно отыграл против "Колоса" и попал в несколько символических сборных тура. Настроение приподнятое?

- Не только у меня, у всей команды настроение приподнятое. Наконец-то победили. Победа команды – это главное.

- У вас вновь длительный выезд. После "Шахтера" сразу на Кубок, оттуда в Александрию.

- Да, но что поделаешь. Учитывая календарь, наверное, это самый оптимальный вариант. В любом случае, нам надо взять максимум из этих матчей", - сказал Кудрик в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, матч "Мариуполь" - "Шахтер" состоится в субботу, 18 сентября в Ковалевке на стадионе "Колос". Начало - в 17:00.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Олег Кудрик
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
17.09.2021 в 15:15
Потерпіти лише черговий ганебний злив головній команді одного власника.
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2.dc (Николаев)
17.09.2021 в 14:20
Ничего страшного. У Шахты же нет арендованых у Мариуполя игроков, значит выйдут те же бараны, что и против молдаван. Справитесь!
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