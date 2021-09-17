Скаут: Трансфер Супряги в Серию А еще возможен в зимнее трансферное окно

Скаут Серии А Алекс Великих поделился своим мнением о сорвавшемся трансфере нападающего "Динамо" Владислава Супряги в итальянский клуб.

"Действительно, Супряга оба последних лето провел на слуху в итальянской прессе. Если лето 2020 года прошло под знаком конкретного интереса к Владиславу одного клуба – "Болоньи", которая устами своего главного тренера Синиши Михайловича и спортивного директора клуба Бигона говорила о своем желании приобрести украинца, то лето 2021 года для Супряги прошло в Италии под трансферный шум других клубов – "Торино", "Салернитаны", "Дженоа", "Сампдории" и все той же "Болоньи".

Но, к сожалению, для игрока переход в Серию А сорвался.

Много слухов, по каким причинам это произошло, комментировать их я не считаю корректным – у игрока есть свой агент, скажу лишь то, что переход игрока в Италию был бы хорошим решением для всех сторон и думаю, что при определенных корректировках в зимнее трансферное окно этот переход еще возможен", - сказал Алекс Великих.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний Супряга в составе "Динамо" провел один матч. Владислав вышел на замену в поединке 7-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (2:0).