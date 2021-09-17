  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скаут: Трансфер Супряги в Серию А еще возможен в зимнее трансферное окно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скаут: Трансфер Супряги в Серию А еще возможен в зимнее трансферное окно

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец так и не перебрался летом в чемпионат Италии

Скаут: Трансфер Супряги в Серию А еще возможен в зимнее трансферное окно

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Скаут Серии А Алекс Великих поделился своим мнением о сорвавшемся трансфере нападающего "Динамо" Владислава Супряги в итальянский клуб.

"Действительно, Супряга оба последних лето провел на слуху в итальянской прессе. Если лето 2020 года прошло под знаком конкретного интереса к Владиславу одного клуба – "Болоньи", которая устами своего главного тренера Синиши Михайловича и спортивного директора клуба Бигона говорила о своем желании приобрести украинца, то лето 2021 года для Супряги прошло в Италии под трансферный шум других клубов – "Торино", "Салернитаны", "Дженоа", "Сампдории" и все той же "Болоньи".

Но, к сожалению, для игрока переход в Серию А сорвался.

Много слухов, по каким причинам это произошло, комментировать их я не считаю корректным – у игрока есть свой агент, скажу лишь то, что переход игрока в Италию был бы хорошим решением для всех сторон и думаю, что при определенных корректировках в зимнее трансферное окно этот переход еще возможен", - сказал Алекс Великих.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний Супряга в составе "Динамо" провел один матч. Владислав вышел на замену в поединке 7-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (2:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга Алекс Великих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
armik (Киев)
17.09.2021 в 15:04
Задолбали!В млс к шеве хай звиздует.Там им обоим место.
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
17.09.2021 в 14:35
Достали уже
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
17.09.2021 в 14:33
"Да ты я вижу, холоп, не уймешься!"
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...