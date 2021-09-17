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Мариуполь - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Мариуполь" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 18 сентября 2021

Мариуполь - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

После оглушительного фиаско в Тирасполе, донецкому "Шахтеру" нужно срочно одержать победу. Пусть и в рамках родного чемпионата. В восьмом туре команду де Дзерби будет ожидать "Мариуполь", который, при всем своем желании, не сможет обеспечить достойный отпор. Ресурсов, по всем известным причинам, не хватит. Маркевич-младший перед битвой потерял 15 солдат, а потому вряд ли рассчитывает разжиться очками в Ковалевке.

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У де Дзерби своя миссия - распределить игровое время между футболистами, дав отдых после Лиги Чемпионов и перед игрой за Суперкубок Украины. Первая встреча с "Динамо" уже скоро, а потому почти все мысли игроков будут связанны с ней.

Смотрите матч восьмого тура УПЛ в субботу, 18-го сентября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Мариуполь" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Мариуполь" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Даунбацкий обизянник (Киев)
17.09.2021 в 15:15
Интрига года
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.09.2021 в 14:38
Ніде й ніколи...)
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