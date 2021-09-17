Калитвинцев против Металлиста, Шпоры - Челси и Юве - Милан. Что посмотреть на выходных?

UA-Футбол собрал в одном материале десятку топ-матчей выходных, которые будут сыграны в мире.

Пятница. 17 сентября

"Металлист" - "Полесье"

Первая лига

Время - 18:30

Трансляция - "Футбол 3"

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

Житомиряне летом усилились под УПЛ, но в новый сезон вошли тяжко. Впрочем, перед стартом девятого тура команда Юрия Калитвинцева расположилась на третьей строчке и даже может помечтать, чтобы потеснить кого-то из грандов ПФЛ из двух первых мест. Для подтверждения этих слов нужно останавливать "Металлист", который пока не потерял ни одного очка. Главное - избежать пенальти в свои ворота и удалений.

"Десна" - "Рух"

УПЛ

Время - 19:30

Трансляция - "Футбол 1"

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

Под руководством Леонида Кучука львовяне потерпели только одно поражение, а "Десна" уже три встречи не знает побед. Сможет ли номинальный андердог продолжит неприятную серию хозяев? В том, что гости забьют, можно практически не сомневаться. А вот выдержит ли оборона "руховцев" натиск мощного нападения "северян"?

Суббота. 18 сентября

"Атлетико" - "Атлетик"

Ла Лига

Время - 17:15

Трансляция - MEGOGO

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

"Атлетическое" дерби в новом туре испанского чемпионата. В последние сезоны игры с этим соперником даются команде Диего Симеоне с большим трудом. Даже в прошлом сезоне на своём поле мадридцы первыми пропустили, но смогли развернуть игру в свою пользу. Как будет на этот раз?

"Динамо" - "Александрия"

УПЛ

Время - 19:30

Трансляция - "2+2"

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

Матч номер один в украинском футболе на этих выходных. "Горожане" уже отправляли в нокаут "Шахтёр", "Зарю" и "Колос", запрыгнув на третью строчку таблицы. Теперь команда Юрия Гуры может проверить себя на фоне ещё одного украинского гранда, который только во вторник отдал все силы в битве с "Бенфикой", а впереди его ожидает поединок с "Шахтёром" за Суперкубок страны. Позволит ли себе Мирча Луческу ротацию и сработают ли в очередной раз контратаки "Александрии"?

Воскресенье. 18 сентября

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед"

АПЛ

Время - 16:00

Трансляция - Setanta Sports

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

"Молотобойцы" стали одним из открытий прошлого сезона, финишировав в АПЛ на шестой позиции. Текущий сезон пока даётся тяжелее, но одна крупная рыба уже попадала в сети лондонцев: в августе был разгромлен "Лестер" 4:1. Однако после этого последовало две ничьих кряду. МЮ в числе четырёх команд, которые возглавляют лигу с десятью баллами в активе. Оступаться гостям нельзя, чтобы с первых же туров не давать фору остальным претендентам на титул.

"Тоттенхэм" - "Челси"

АПЛ

Время - 18:30

Трансляция - Setanta Sports

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

"Шпоры" в последние годы прочно укоренились в сознании как представитель большой шестёрки английского футбола. Однако вслед за серьёзным падением "Арсенала" пошли на убыль и результаты другой команды из Северного Лондона. Тем не менее, на большие игры всегда особенный настрой, поэтому раньше времени списывать хозяев не стоит.

"Заря" - "Черноморец"

УПЛ

Время - 19:30

Трансляция - "УНІАН"

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

Луганчане после ещё одного еврокубкового провала встретятся с представителем нижней части таблицы. Да, "Черноморцу" не хватает класса, однако у команды Юрия Мороза очень неплохая структура игры и есть понимание не только как защищаться, но и атаковать. Последний компонент очень важен против "чёрно-белых котов", которые растеряли уже практически всех игроков из обороны и, похоже, готовы продолжать свою серию с пропущенными мячами.

"Ювентус" - "Милан"

Серия А

Время - 21:45

Трансляция - MEGOGO

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

"Зебрам" не позавидуешь: после трёх туров чемпионата только один балл в копилке и шестнадцатое место в таблице. Дополнительной ношей стал и календарь, ведь только на прошлой неделе туринцы бились с другой командой из числа топ - "Наполи". У "Милана" на этом фоне проблем нет: в трёх играх Серии А лишь один пропущенный. И как тут не вспомнить, что в конце прошлого сезона "россонери" выиграли в Турине 3:0.

ПСЖ - "Лион"

Лига 1

Время - 21:45

Трансляция - MEGOGO

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

В сторону ПСЖ льётся очень много критики в дебюте сезона. Словно подтверждая эти слова парижские миллионеры в середине недели едва не проиграли скромному бельгийскому "Брюгге" в Лиге чемпионов. Действующий чемпион Франции тяжко вошёл в новый сезон, однако в последнее время одержал уже три победы кряду, намекая на свою готовность к возвращению в число лидеров дивизиона. Для обеих команд очная встреча должна стать большим экзаменом.

"Валенсия" - "Реал"

Ла Лига

Время - 22:00

Трансляция - MEGOGO

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

"Летучим мышам", похоже, надоело плестись в хвосте таблицы ежегодно, и новый сезон они начали с великолепного рывка, набрав десять баллов в четырёх встречах. Столько же - у "Реала" и "Атлетико". Эти три команды как раз возглавляют таблицу. Поэтому на "Месталье" нас ожидает главный поединок выходных. На том самом стадионе, где "меренги" не побеждали в чемпионате уже три игры кряду.