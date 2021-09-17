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Защитник Мариуполя перенес операцию на лодыжке
Хирургическое вмешательство прошло успешно
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Защитник "
Хирургическое вмешательство прошло успешно, о чем сообщил сам игрок.
"Операция прошла успешно. Впереди большая работа над собой — восстановление.
Спасибо всем за поддержку, это очень ценно для меня!", — написал Чоботенко.
Ожидается, что футболист пропустит 1,5-2 месяца.
Напомним, что в текущем сезоне Чоботенко провел за "Мариуполь" 5 матчей в УПЛ.
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Источник:Инстаграм
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