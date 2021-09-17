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Защитник Мариуполя перенес операцию на лодыжке

Премьер-лига
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Хирургическое вмешательство прошло успешно

Защитник Мариуполя перенес операцию на лодыжке

instagram.com/_chobotenko_

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко, который в конце августа получил травму лодыжки, перенес операцию.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, о чем сообщил сам игрок.

"Операция прошла успешно. Впереди большая работа над собой — восстановление.

Спасибо всем за поддержку, это очень ценно для меня!", — написал Чоботенко.

Ожидается, что футболист пропустит 1,5-2 месяца.

Напомним, что в текущем сезоне Чоботенко провел за "Мариуполь" 5 матчей в УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Чоботенко
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