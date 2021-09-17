Тренер Металлиста 1925: Нужно вернуть уверенность команде, а она приходит когда есть победы

Главный тренер " Металлиста 1925 " Валерий Кривенцов рассказал, как команда готовится к матчу 8-го тура УПЛ против ФК "Львов".

- Валерий Сергеевич, удалось ли команде психологически разгрузиться после неудачной серии?

- Да, разгрузились. Действительно испытание было очень серьезное для нас, как для дебютантов УПЛ. Тем не менее, провести четыре игры с такими соперниками - сложно. Надеюсь, что команда получила хороший опыт, стала сильнее и с положительными эмоциями смотрим вперед.

- Вы были вынуждены констатировать, что тот экзамен не удалось сдать. Сейчас также серьезный экзамен в виде игры против ФК "Львов"?

- Сейчас каждая игра будет серьезной. Тем более, вы же видите, как все команды, дерутся. Учитывая, что у "Львова" также неудачная серия, они играют дома, настраиваемся на серьезную борьбу.

- На что именно настраиваете команду?

- Конечно, на победу. Потому что нужно вернуть уверенность команде, а она приходит только тогда, когда есть завоеванные очки и победы.

- Судя по турнирной таблице, "Львов" - аутсайдер. Считаете ли вы, что это сейчас самая слабая команда Премьер-лиги?

- Нет, я так не считаю. Я уверен, что борьба, как за чемпионство, так и за зону еврокубков, так и за вылет будет продолжаться, пожалуй, до завершения последнего тура чемпионата.

- Труднее ли для вас готовиться к матчу, потому что у ФК "Львов" неделю назад сменился главный тренер?

- "Львов" начал играть по другой тактической схеме. Они играли 4-4-2, сейчас ярко выраженные 5-2-3 или 3-4-3, они постоянно трансформируются. Конечно, мы, в тактическом плане, всю эту неделю поработаем, чтобы выглядеть, как можно лучше.

- Новичка Зубкова вы выпустили на поле сразу в игре против "Динамо". Что можете о нем сказать, насколько готов этот игрок?

- Да, с "Динамо" я дал ему шанс, чтобы он почувствовал ритм игры Премьер-лиги. Учитывая, что у него не было игровой практики длительное время, конечно, ему нужно набирать форму. То, что он старается - это похвально.

- Сейчас команду ожидают три подряд выездных игры. Фактически все три они состоятся за одну неделю. Команда готова к такому ритму?

- Конечно, готова.

- Не будете возвращаться в Харьков. Футболисты будут без семей, нормально это перенесут?

- Да, мы едем в неделю. Три дальних выезда у нас. Поэтому поедем и будем стараться из этих выездов привезти максимум очков.