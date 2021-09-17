Аутсайдер Первой лиги подписал опытного защитника

ФК "Ужгород" подписал 27-летнего защитника Александра Аксенова, который в минувшем сезоне защищал цвета литовской "Банги".

Аксенов принял участие в спарринге с одной из аматорских команд Закарпатья и произвел впечатление на тренерский штаб.

Ранее Аксенов также выступал за краматорский "Авангард", "Таврию", киевский "Арсенал", "Николаев", "Горняк-Спорт".

А вот Стефан Федак и Владислав Шкиндер продолжают находиться в лазарете и не смогут помочь "Ужгороду" в ближайшем матче против тернопольской "Нивы".

Напомним, что "Ужгород" в Первой лиге занимает 16 место, набрав одно очко.