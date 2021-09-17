  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби: Сейчас еще рано думать про Интер. Впереди - Мариуполь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Сейчас еще рано думать про Интер. Впереди - Мариуполь

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Главный тренер горняков традиционно думает о ближайшем матче

Де Дзерби: Сейчас еще рано думать про Интер. Впереди - Мариуполь

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о ближайших планах команды.

"Сейчас еще рано думать о "Интере" – есть "Мариуполь". В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл чемпионат Украины. Сейчас мы должны думать о "Мариуполе".

Потом Суперкубок против "Динамо" – будем думать об этом матче. Затем еще одна игра в УПЛ. Только после этого будем думать о Лиге чемпионов.

"Шахтер" пока выглядит не лучшим образом, но мы можем построить сильную команду. Пока еще это не тот "Шахтер".

Мы врем, если будем думать, что это тот "Шахтер", который выиграл много всего. Но у нас есть очень хороший потенциал, грандиозный", – сказал Де Дзерби.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Lil Jon (Полтава)
17.09.2021 в 22:25
Это просто дежурные слова в стиле духа соперничества, по вашему он должен сказать что марик это дно, я думаю о Интере?
Ответить
0
0
Геродот (Винница)
17.09.2021 в 22:09
Торочит во все интервью одно и тоже - потенциал большой, но команда слабая и т.п. Так при тебе она еще хуже стала играть чем при Каштру. Смотрите не облажайтесь хоть в Мариуполе.
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.09.2021 в 21:57
Если он такое заявляет, то его дурачком назначили а не тренером.
Ответить
+2
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
17.09.2021 в 21:51
в Марике не будут играть игроки ШД --зачем этот цирк отдайте им 3 очка а то они вас бояться --не приезжайте на игру 3-0 нормальный счёт а то накидают больше --от радости будет выиграли у самого Марика и ДЗЕ будет лучшим тренером тура
Ответить
+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.09.2021 в 21:49
Соссуолу уже построил и нормально .)))
Ответить
+1
0
Ten0N (Leopolis)
17.09.2021 в 21:48
Яйца ему оторвали ещё в Минае. Даже на прессуху не пришёл
Ответить
+2
0
avatar
ytcnjh (vtk)
17.09.2021 в 21:45
Если тренер Шахтёра не может выиграть в УПЛ то что ему делать в Евро кубках?
Ответить
+4
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
17.09.2021 в 21:41
кому нужен этот колхозный УПЛ--тебя взяли для игр в ЕК --не справишься поедишь домой
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...