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Де Дзерби: Сейчас еще рано думать про Интер. Впереди - Мариуполь
Главный тренер горняков традиционно думает о ближайшем матче
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "
"Сейчас еще рано думать о "Интере" – есть "Мариуполь". В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл чемпионат Украины. Сейчас мы должны думать о "Мариуполе".
Потом Суперкубок против "Динамо" – будем думать об этом матче. Затем еще одна игра в УПЛ. Только после этого будем думать о Лиге чемпионов.
"Шахтер" пока выглядит не лучшим образом, но мы можем построить сильную команду. Пока еще это не тот "Шахтер".
Мы врем, если будем думать, что это тот "Шахтер", который выиграл много всего. Но у нас есть очень хороший потенциал, грандиозный", – сказал Де Дзерби.
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