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Трубин вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Кипер залечил травму

Трубин вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.

Сегодня вратарь тренировался без ограничений.

Напомним, что 20 августа Трубин перенес операцию на мениске.

Также отметим, что в нынешнем сезоне кипер провел за "горняков" 7 матчей, в которых пропустил 5 голов и 3 поединка отстоял на ноль.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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