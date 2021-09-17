Трубин вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.

Сегодня вратарь тренировался без ограничений.

Напомним, что 20 августа Трубин перенес операцию на мениске.

Также отметим, что в нынешнем сезоне кипер провел за "горняков" 7 матчей, в которых пропустил 5 голов и 3 поединка отстоял на ноль.