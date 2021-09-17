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Трубин вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера
Кипер залечил травму
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера"
Сегодня вратарь тренировался без ограничений.
Напомним, что 20 августа Трубин перенес операцию на мениске.
Также отметим, что в нынешнем сезоне кипер провел за "горняков" 7 матчей, в которых пропустил 5 голов и 3 поединка отстоял на ноль.
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Источник:Твиттер Шахтера
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