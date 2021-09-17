СМИ: Скрипник в ближайшее время может покинуть Зарю

выгравши чемпионат латвии покинул её-даже не попробывал в ЛЧ-не странно это-? кажется мечта любого тренера- с вердером там ясно неудачный старт и прощай-в Заре многое ему и прощали- это и реальное второе место могло быть , и слабый старт прошлого чемпионата(с чемоданом в днепр хотел ехать уже и первые игры без него то были), неудачи в ЕК-и правильно неправильный подбор игроков-- и в прошлом Чу-Перович, циганикс, цвек -все просидели на скамейки- зато будьковского отчислил из команды- НО КТО БУДЕТ? Бабич? Попов? или Каменюка?