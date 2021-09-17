Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Скрипник в ближайшее время может покинуть Зарю
Судьба тренера решится после встречи с президентом клуба
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
Главный тренер "
По информации сайта zaryalg.com, причин несколько.
Тренеру вменяется вину ошибки при комплектации команды, низкий уровень селекционной работы, вылет из Лиги Европы и слабый старт во внутреннем чемпионате.
Окончательное решение будет принято после разговора президента “Зари” Евгения Геллера с Виктором Скрипником.
До конца первого круга клуб может возглавить в качестве приставки и.о Сергей Попов.
Популярное сейчас
- "История сфабрикована". Криштиану Роналду поменял дом не из-за блеяния овец
- Богачук нокаутом оформил 20-ю победу в карьере
- Рафаилов: Поражение Зари? Это просто катастрофа
- Верес закрепился в середине. Турнирная таблица УПЛ 2021/22
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО
- Роскошная красотка, которая украла сердце главной восходящей звезды сборной Чехии. ФОТО