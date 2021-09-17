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СМИ: Скрипник в ближайшее время может покинуть Зарю

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Судьба тренера решится после встречи с президентом клуба

СМИ: Скрипник в ближайшее время может покинуть Зарю

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может покинуть команду до конца своего контракта.

По информации сайта zaryalg.com, причин несколько.

Тренеру вменяется вину ошибки при комплектации команды, низкий уровень селекционной работы, вылет из Лиги Европы и слабый старт во внутреннем чемпионате.

Окончательное решение будет принято после разговора президента “Зари” Евгения Геллера с Виктором Скрипником.

До конца первого круга клуб может возглавить в качестве приставки и.о Сергей Попов.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
zaryalg.com

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Комментарии (20)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.09.2021 в 21:59
Вернидуб уже все доказал...
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0
-1
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Viktor Ivanjvich
17.09.2021 в 21:50
спасти может ЧО и днепртипа1-только победы .
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0
-1
Fishing 555 (Rivne)
17.09.2021 в 21:49
Доскрипівся!
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0
-1
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alex.belogubko (одесса)
17.09.2021 в 21:45
Григорчук или Санжар хорошие тренера а не физруки как не которые
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0
-1
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Viktor Ivanjvich
17.09.2021 в 21:46
санжар слабоват для амбиций Зари за последние 7 лет-
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0
-1
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alex.belogubko (одесса)
17.09.2021 в 21:54
но лучше Скрипки
0
-1
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Viktor Ivanjvich
17.09.2021 в 21:45
выгравши чемпионат латвии покинул её-даже не попробывал в ЛЧ-не странно это-? кажется мечта любого тренера- с вердером там ясно неудачный старт и прощай-в Заре многое ему и прощали- это и реальное второе место могло быть , и слабый старт прошлого чемпионата(с чемоданом в днепр хотел ехать уже и первые игры без него то были), неудачи в ЕК-и правильно неправильный подбор игроков-- и в прошлом Чу-Перович, циганикс, цвек -все просидели на скамейки- зато будьковского отчислил из команды- НО КТО БУДЕТ? Бабич? Попов? или Каменюка?
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0
-1
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sergkir
17.09.2021 в 22:02
А кто это будьковский?
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0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
17.09.2021 в 21:27
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
17.09.2021 в 21:26
Нашли виноватого...
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+2
0
Сеш (Дніпро)
17.09.2021 в 21:18
А мог бы быть в Днепре
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0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
17.09.2021 в 21:34
радуйтесь что у вас Йовович
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
17.09.2021 в 21:18
Привикли що Вернидуб з г.вна кулю ліпив,а тут так не пішло.
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+3
0
sergei2020 (Черновцы)
17.09.2021 в 21:16
Григорчука надо прегласить,пока не занят.
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0
-2
вежливый* (Буда)
17.09.2021 в 21:58
Верни Дуба)
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+1
0
VAO (Луганск)
17.09.2021 в 21:14
и.о. Попов это конечно панацея, да.
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+1
0
cucumber (Киев)
17.09.2021 в 21:03
Злили Скрипника зіллют й Попова. Просто команда не хоче грати і додавати очки Україні, одним словом - баласт нашого футбола.
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0
-4
вежливый* (Буда)
17.09.2021 в 21:58
а патриоты в ато страну захыщають) а ты, баласт, нэньки на диване лысого гоняешь
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0
0
sergei2020 (Черновцы)
17.09.2021 в 20:57
Пора!!!
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0
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.09.2021 в 20:48
Хз..... поможет ли это?!
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+2
0


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