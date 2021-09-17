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Коноплянка и Фернандо не сыграют с Мариуполем из-за травм

Премьер-лига
(1 голосов)

Всего же принять участие в матче не смогут 5 игроков Шахтера

Коноплянка и Фернандо не сыграют с Мариуполем из-за травм

shakhtar.com

Новина українською

5 игроков "Шахтера" не смогут помочь команде в матче 8-го тура УПЛ против "Мариуполя".

Не помогут "горнякам" полузащитники Фернандо и Евгений Коноплянка, у которых небольшие повреждения. Продолжают восстанавливаться форвард Дентиньо и центрбек Сергей Кривцов.

Также из-за дисквалификации игру пропустит защитник Додо.

Зато вернулся в общую группу команды голкипер Анатолий Трубин.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в Ковалевке в субботу 18 сентября и начнется в 17:00.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
17.09.2021 в 23:55
Жеке наверное пора вязать, при всём уважении к былым заслугам. Ну или если есть желание еще немного побегать, прятать эго и амбиции и идти в Днепр-1, Ворсклу, или чем чёрт не шутит в Кривбасс.
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