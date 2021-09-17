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Коноплянка и Фернандо не сыграют с Мариуполем из-за травм
Всего же принять участие в матче не смогут 5 игроков Шахтера
shakhtar.com
5 игроков "
Не помогут "горнякам" полузащитники Фернандо и Евгений Коноплянка, у которых небольшие повреждения. Продолжают восстанавливаться форвард Дентиньо и центрбек Сергей Кривцов.
Также из-за дисквалификации игру пропустит защитник Додо.
Зато вернулся в общую группу команды
Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в Ковалевке в субботу 18 сентября и начнется в 17:00.
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