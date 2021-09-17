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Мудрик перед Мариуполем: Все злые после Шерифа, все хотят только побед
Мариуполю будет очень непросто
Фото: ФК Шахтер Донецк
Хавбек
"Ожидаем непростой игры. Хороший соперник, хорошо играют.
Неважно, на каком месте они находятся, на это смотреть вообще нельзя. Готовимся к тяжелой, но хорошей игре.
После матча с Шерифом важно восстановиться психологически, небольшой удар, урок был. Но мы не зацикливаемся, уже перешагнули это, готовился к Мариуполю, а потом уже и на Динамо.
Настрой боевой, все злые, все хотят только побед после такой неприятной игры для нас. Хотим в какой-то мере компенсировать, потому что это путь Шахтера – мы должны постоянно выигрывать", - сказал Мудрик.
Напомним, что матч Мариуполь – Шахтер состоится в Ковалевке в субботу, 18 сентября, и начнется в 17:00.
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