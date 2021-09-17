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Мудрик перед Мариуполем: Все злые после Шерифа, все хотят только побед

Премьер-лига
(2 голосов)

Мариуполю будет очень непросто

Мудрик перед Мариуполем: Все злые после Шерифа, все хотят только побед

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Хавбек Шахтера Михаил Мудрик поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ с Мариуполем.

"Ожидаем непростой игры. Хороший соперник, хорошо играют.

Неважно, на каком месте они находятся, на это смотреть вообще нельзя. Готовимся к тяжелой, но хорошей игре.

После матча с Шерифом важно восстановиться психологически, небольшой удар, урок был. Но мы не зацикливаемся, уже перешагнули это, готовился к Мариуполю, а потом уже и на Динамо.

Настрой боевой, все злые, все хотят только побед после такой неприятной игры для нас. Хотим в какой-то мере компенсировать, потому что это путь Шахтера – мы должны постоянно выигрывать", - сказал Мудрик.

Напомним, что матч Мариуполь – Шахтер состоится в Ковалевке в субботу, 18 сентября, и начнется в 17:00.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (8)
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djeff2015 (Запорожье)
18.09.2021 в 00:07
Героический эпос...великий шд против старшей группы ДЮСШ Мариуполь.....--ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!-- хриплый серов глотает желтки яичные перед пафосным исполнением -слава кротам-
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
18.09.2021 в 00:17
Жду в этом же духе твоего комментария перед игрой Черноморец ( Динамо) - Динамо... Или это другое ?
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
18.09.2021 в 00:19
тоже самое. только без серова и лозунга.
0
0
kravaserega (Kyiv)
18.09.2021 в 00:06
Хорошо играет? Ты серьёзно?? С вами не сыграют 13 человек, если вы ещё и и с таким Мариуполем умудритесь потерять очки, то на месте Ахметова я б вас в шахту отправил
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+2
0
x-valera (kovel)
17.09.2021 в 23:52
да тільки з Маріуполем вам грати там ви герої(З ЯЙЦЯМИ)
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+1
-1
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shat (киев)
17.09.2021 в 23:49
Как и заря в принципе , никто не говорит о победах , речь об игре и желании
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0
0
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shat (киев)
17.09.2021 в 23:48
Кому на ,,,,,уй нужны ваши победы ? Быдло обоссаное
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+1
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
18.09.2021 в 00:15
А ваши ?
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0
-1


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