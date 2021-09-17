Мудрик перед Мариуполем: Все злые после Шерифа, все хотят только побед

Хавбек Шахтера Михаил Мудрик поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ с Мариуполем.

"Ожидаем непростой игры. Хороший соперник, хорошо играют.

Неважно, на каком месте они находятся, на это смотреть вообще нельзя. Готовимся к тяжелой, но хорошей игре.

После матча с Шерифом важно восстановиться психологически, небольшой удар, урок был. Но мы не зацикливаемся, уже перешагнули это, готовился к Мариуполю, а потом уже и на Динамо.

Настрой боевой, все злые, все хотят только побед после такой неприятной игры для нас. Хотим в какой-то мере компенсировать, потому что это путь Шахтера – мы должны постоянно выигрывать", - сказал Мудрик.