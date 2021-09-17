Гендир Зари: Отставка Скрипника? Об этом каждый может написать. Одни разговоры

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов опроверг информацию СМИ о возможном уходе Виктора Скрипника с поста главного тренера луганской команды .

"О каком прекращении сотрудничества вы говорите? Информация в прессе? Об этом каждый может написать — это такое. Одни разговоры…

У него действующий контракт. Я много раз говорил об этом", — заявил Оганов.