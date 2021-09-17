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Гендир Зари: Отставка Скрипника? Об этом каждый может написать. Одни разговоры
В Заре все отрицают
Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов опроверг информацию СМИ о возможном
"О каком прекращении сотрудничества вы говорите? Информация в прессе? Об этом каждый может написать — это такое. Одни разговоры…
У него действующий контракт. Я много раз говорил об этом", — заявил Оганов.
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Источник:fanday
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
17.09.2021 в 22:25
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