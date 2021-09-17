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Гендир Зари: Отставка Скрипника? Об этом каждый может написать. Одни разговоры

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В Заре все отрицают

Гендир Зари: Отставка Скрипника? Об этом каждый может написать. Одни разговоры

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов опроверг информацию СМИ о возможном уходе Виктора Скрипника с поста главного тренера луганской команды.

"О каком прекращении сотрудничества вы говорите? Информация в прессе? Об этом каждый может написать — это такое. Одни разговоры…

У него действующий контракт. Я много раз говорил об этом", — заявил Оганов.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Станислав Оганов
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
17.09.2021 в 22:25
если гендиректора устраивает такая игра под руководством тренера - значит, на клуб им наплевать
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