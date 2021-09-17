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Днепр-1 - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Матч можно будет увидеть бесплатно

Днепр-1 - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

После поражения "Шахтёру" в прошлом туре днепряне немного сдали свои позиции, опустившись на пятую строчку в таблице. Однако отставание от "Александрии" всего в один балл, а "Десна", которая играла в пятницу, убежала вперёд лишь на три очка. "Верес" своим нынешним восьмым местом должен гордиться. Команда Юрия Вирта выиграла три поединка кряду и в целом не проигрывает уже четыре встречи.

Матч "Днепр-1" - "Верес" состоится в субботу, 18 сентября, на "Днепр-Арене". Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:00 по киевскому времени.

В прямом эфире игру вы сможете увидеть на канале "УНІАН" - он доступен в открытом доступе бесплатно.

Легальный просмотр игры в интернете доступен на множестве платформ, в том числе на UA-Футбол в плеере Youtube-канала FootballHub совершенно бесплатно. Также смотрите игру на oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell, 1plus1.video - стоит помнить, что все эти сервисы работают по предоплате.

Если у вас не будет возможности увидеть игру, следить за развитием событий вы сможете в нашей текстовой трансляции. Это очень удобный способ не пропустить ни одного события на поле.

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В статье: Верес (Ровно) СК Днепр-1
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