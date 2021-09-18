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Кучук: Надо крепко стоять на ногах. Рух пока не крепко стоит

Премьер-лига
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Львоване пропустили на последних минутах матча с Десной

Кучук: Надо крепко стоять на ногах. Рух пока не крепко стоит

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал поражение "Десне" (0:1) в матче 8-го тура УПЛ.

"Не хватило концентрации. И там был момент, когда наш футболист просто упал. Это концентрация называется. Случайность может быть, может концентрация, никто не знает как. Поэтому футбол иногда состоит из случайностей и расконцентрации. Поэтому такой результат.

Понравилась очень цепкая и организованная игра нашей команды в обороне. В принципе были очень хорошие контратаки, даже удалось забить, но вне игры — все висело на волоске. Смотрю моменты — на ногах надо стоять. Этого не хватает, надо крепко стоять на ногах. Мы пока не крепко стоим", — сказал Кучук.

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В статье: Леонид Кучук Десна (Чернигов) Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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