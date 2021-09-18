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Кучук: Надо крепко стоять на ногах. Рух пока не крепко стоит
Львоване пропустили на последних минутах матча с Десной
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал
"Не хватило концентрации. И там был момент, когда наш футболист просто упал. Это концентрация называется. Случайность может быть, может концентрация, никто не знает как. Поэтому футбол иногда состоит из случайностей и расконцентрации. Поэтому такой результат.
Понравилась очень цепкая и организованная игра нашей команды в обороне. В принципе были очень хорошие контратаки, даже удалось забить, но вне игры — все висело на волоске. Смотрю моменты — на ногах надо стоять. Этого не хватает, надо крепко стоять на ногах. Мы пока не крепко стоим", — сказал Кучук.
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